Mehmet Scholl muss bei "Schlag den Star" ausgetauscht werden

Heute findet wieder Schlag den Star statt. Diesmal treten die Fußballstars Markus Babbel und Mehmet Scholl (53) gegeneinander an. Letzterer muss nun allerdings beim vierten Spiel namens "Hot Rods" wegen gesundheitlicher Komplikationen ausgewechselt werden – Thomas Helmer (59) springt für ihn ein. "Wir haben erstmalig in der Geschichte von 'Schlag den Star' einen Wechsel gehabt", erklärt der Sprecher und fügt hinzu: "Mehmet hatte Kniebeschwerden, er hatte gehofft, dass das gut geht, meinte dann aber 'Ich glaube, ich muss mich auswechseln lassen'."

Auf X wird der Austausch des 53-Jährigen ausgiebig thematisiert – und die Meinungen gehen ziemlich auseinander. Ein Fan äußert seine Bedenken: "Ich habe mir echt Sorgen gemacht um Scholl." Andere kritisieren und haben den Abbruch schon kommen sehen. "Es war ja nur eine Frage der Zeit" oder "Man hätte vorher schauen können, ob Scholl überhaupt fit für die Show ist", schreiben unter anderem zwei User.

In der Show treten zwei Prominente in bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen um 100.000 Euro gegeneinander an. Dabei geht es um Wissen, Fitness, Geschicklichkeit oder einfach Glück. Pro Runde werden Punkte gesammelt. Zum jetzigen Zeitpunkt hat Markus die Nase ganz klar vorn: Bislang führt er mit zehn zu null.

Getty Images Thomas Helmer, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Markus Babbel, ehemaliger Fußballspieler

