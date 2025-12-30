Amy Poehler holt Martha Stewart aus Angst nicht zu Podcast

Amy Poehler (54) hat in einer Folge ihres Podcasts "Good Hang" humorvoll erklärt, warum Martha Stewart (84) wohl keinen Platz unter ihren Gästen finden wird. Die Schauspielerin, die stets zahlreiche Promis zu sich einlädt, scherzte, sie fühle sich zu eingeschüchtert, um die bekannte Unternehmerin in ihre Sendung zu holen. Der Grund dafür: Poehler und ihre frühere Kollegin Ana Gasteyer haben in ihrer Zeit bei Saturday Night Live mehrfach den unverkennbaren Stil der Koch-Ikone parodiert. "Martha, ich lade dich nicht in die Show ein, weil ich zu viel Angst habe, aber bitte höre sie trotzdem und wisse, dass du einzigartig bist", witzelte Poehler in der Sendung.

Gemeinsam mit Gasteyer ließ Poehler die alten SNL-Zeiten wieder aufleben und analysierte im Detail, worauf es bei einer überzeugenden Martha-Stewart-Imitation ankommt. Laut den Schauspielerinnen sei ein nahezu unbeweglicher Mund beim Sprechen entscheidend, da die Unternehmerin stets darauf bedacht sei, ihren Auftritt makellos zu gestalten. Die humorvolle Diskussion sorgte für zahlreiche Lacher, war aber nicht das erste Mal, dass Stewart Thema in "Good Hang" war. Bereits in einer früheren Folge scherzte Poehler über die Legende, als sie mit einem Gast über deren Bewunderung für Stewart sprach.

Martha selbst blickt auf ein spannendes und ereignisreiches Leben zurück und nimmt die Imitationen ihrer Person mit Humor, wie sie im Januar in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (51) verriet. Sie habe die Parodien von Poehler, Gasteyer und anderen SNL-Stars stets geschätzt und betrachte sie als großes Kompliment. In der Sendung erinnerte sich Martha außerdem daran, dass sie einst beinahe selbst als Gastgeberin bei "Saturday Night Live" aufgetreten wäre, jedoch wegen einer Bewährungsauflage nach ihrer berühmten Zeit im Gefängnis nicht auftreten konnte. Damals saß sie wegen eines Insiderhandel-Skandals für fünf Monate in Haft. Trotz all dieser Umstände beweist die Unternehmerin, dass sie über sich selbst lachen kann und die Imitationen ihrer Person sie keinesfalls verärgern.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amy Poehler und Martha Stewart

Getty Images Amy Poehler im Mai 2019 in Pasadena

Getty Images Martha Stewart, Mai 2025