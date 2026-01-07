Mit dieser Kollegin verwechselt Amy Poehler Gwyneth Paltrow

Amy Poehler (54) hatte Gwyneth Paltrow (53) in ihrem Podcast "Good Hang" eigentlich eingeladen, um über den neuen Film "Marty Supreme" und das erfolgreiche Lifestyle-Label Goop zu plaudern – doch mitten im Gespräch passierte der Moderatorin ein peinlich-lustiger Ausrutscher. In einer Schnellfragerunde kramte Amy plötzlich den Film "Cold Mountain" hervor und wollte von Gwyneth wissen, wie kalt es am Set gewesen sei. Die Schauspielerin reagierte prompt und stellte lachend klar, dass sie in dem Streifen gar nicht mitgespielt habe. "Aber danke, dass du mich für Nicole Kidman hältst. Bonus!", scherzte sie. Amy ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen, griff auf ihre Impro-Künste zurück und machte aus der Verwechslung kurzerhand einen Gag, während Gwyneth die Situation mit Humor nahm und den Moment zu einem Highlight der Folge machte.

Amy hakte nach, warum sie Gwyneth in dem Film verortet habe, bekam aber von ihrem Gast nur ein entspanntes "Ich weiß es nicht, aber ich bin so glücklich, dass du es getan hast" zurück. Die Komikerin trieb den Scherz weiter und warf als nächstes "Eyes Wide Shut" in den Raum – samt Frage, wie es gewesen sei, mit "Ehemann" Tom Cruise zu drehen. Gwyneth spielte das Spiel mit und antwortete nur grinsend: "Oh, er war heiß." Das Gespräch nahm jedoch nicht nur humorvolle Wendungen. Gwyneth nutzte die Gelegenheit, um auch über eine schwierige Phase in ihrem Leben zu sprechen. Nach ihrer öffentlichen Trennung von Coldplay-Frontmann Chris Martin und dem viel diskutierten "bewussten Entpaaren" sei die Aufmerksamkeit der Presse belastend gewesen. So sehr, dass eine Filmrolle, die Gwyneth Ende der 2010er Jahre angeboten worden war, letztlich an jemand anderen ging.

Und wie erklärt sich die Verwechslungsgefahr zwischen Gwyneth und Nicole? Neben ihrem ähnlichen Alter, der gleichen Statur und der gleichen Haarfarbe haben sie auch ihren Erfolg gemeinsam. Die beiden Frauen stehen seit Jahrzehnten an der Spitze Hollywoods und starteten ihre Karrieren fast zeitgleich, begegnet sind sie sich vor der Kamera aber nie. Fast hätte es geklappt: Für Tom Hoopers Historienfilm "The Danish Girl" waren beide zeitweise im Gespräch, am Ende bekamen Eddie Redmayne und Alicia Vikander die Rollen.

Collage: Splash News, Getty Images Amy Poehler und Gwyneth Paltrow

Imago Nicole Kidman auf den Chanel-Modenschau, Oktober 2025

Getty Images Gwyneth Paltrow, September 2024