Dank OnlyFans: "Harry Potter"-Star Jessie Cave hat Brust-OP

Harry Potter-Star Jessie Cave (38), die als Lavender Brown bekannt wurde, hat eine sehr persönliche Entscheidung öffentlich gemacht: Die Schauspielerin kündigte in ihrem Podcast "Before We Break Up Again" an, sich einer Brust-OP zu unterziehen. Die Folge erschien am Samstag, 10. Januar, und wurde von Jessie selbst mit unverblümten Details versehen. "Ich werde versuchen, meine Brust-OP über OnlyFans zu finanzieren", sagte Jessie. Sie will ihre Community einbinden und ihre Abonnenten über die künftige Körbchengröße mitentscheiden lassen. Geplant ist dafür ein Clip, in dem sie mit unterschiedlich großen, mit Socken ausgepolsterten BHs posiert und zur Abstimmung aufruft. Doch allzu groß wird es nicht: "Ich gehe nicht auf L", so Jessie.

In der Podcast-Folge sprach die Schauspielerin offen über ihren Körper und den Wunsch nach Veränderung nach vier Schwangerschaften und Stillzeiten. "Sie waren so lange nicht meine, weil sie entweder gestillt haben oder sich von einer Schwangerschaft erholt haben oder schwanger waren. Meine Brüste gehörten zuletzt mir mit 26", sagte Jessie. Auf OnlyFans ist Jessie seit März 2025 aktiv und liefert dort vor allem Haar-Content – vom Bürsten bis zu sinnlich inszenierten Clips. "Es ist ein Fetisch", erklärte sie in einem auf Instagram geteilten Einblick. Nacktheit gebe es bei ihr nicht, stattdessen setze sie auf "eine sehr reine Ästhetik. Slutty Mormon sozusagen", so Jessie. Und das hat sich offenbar bereits ausgezahlt. Der finanzielle Erfolg ermöglichte ihr den Umzug in ein größeres Haus in Liverpool und die Tilgung ihrer Schulden. Doch der Weg war nicht immer einfach: "Es war über 100 Tage lang anstrengend, verzweifelt zu versuchen, das Förderband für OnlyFans-Inhalte am Laufen zu halten", gestand sie der Daily Mail. Besonders frustrierend waren die ständigen Anfragen nach Nacktbildern. Doch sie sei froh, dass dies nun der Vergangenheit angehöre.

Der OnlyFans-Erfolg brachte jedoch auch unerwartete Konsequenzen mit sich. Jessie wurde von einer Harry Potter-Convention ausgeladen, nachdem die Veranstalter erfuhren, dass sie auf der Plattform aktiv ist. "Sie erklärten, dass es daran liegt, dass es eine 'Familienshow ist und OnlyFans mit Pornografie verbunden wird'", berichtete die Schauspielerin laut People. Das Argument könne sie nicht nachvollziehen, schließlich seien die meisten Schauspieler bereits in Sexszenen zu sehen gewesen. "Ich spiele nur mit meinen Haaren."Ihre OnlyFans-Karriere beschreibt sie als "ermächtigend, aufregend und verdammt anders". Abseits des beruflichen Trubels zeigt sich Jessie in sozialen Medien häufig spielerisch und nahbar. Sie teilt gerne Alltagsmomente – vom neuen Familienauto bis zu kleinen Routinen, die sie mit Humor kommentiert. Der Haarfokus auf OnlyFans passt zu ihrer Vorliebe, aus scheinbar Nebensächlichem eine kleine Show zu machen. Die britische Künstlerin spricht in Interviews und Einträgen immer wieder darüber, wie sie Kreativität, Mutterschaft und persönlichen Ausdruck unter einen Hut bringt und Entscheidungen in ihrem Tempo trifft. Genau diese Mischung aus Offenheit und Selbstbestimmung prägt nun auch ihren nächsten Schritt.

Getty Images Jessie Cave bei der Bekanntgabe des International Booker Prize 2025 in der Tate Modern, London

ActionPress / Sipa Press Szene aus "Harry Potter und der Halbblutprinz"

Instagram / jessiecave Jessie Cave, ehemalige "Harry Potter"-Darstellerin

