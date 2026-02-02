"Harry Potter"-Star Jessie Cave verlor Baby Nummer fünf

Harry Potter-Star Jessie Cave (38) hat jetzt offenbart, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hat. Kurz nach Weihnachten hatte die Schauspielerin erfahren, dass sie gemeinsam mit ihrem Partner Alfie Brown erneut ein Baby erwartet. Es wäre das fünfte Kind des Paares gewesen, das bereits drei Söhne und eine Tochter großzieht. In ihrem Podcast "Before We Break Up Again" berichtete Jessie nun von ihren gemischten Gefühlen. Nach wochenlangem Ringen um die Entscheidung, ob sie das ungeplante Kind austragen möchte, erhielt sie bei einem obligatorischen Ultraschall die traurige Nachricht: kein Herzschlag. "Ich empfand eine tiefe, tiefe Traurigkeit", verriet Jessie.

In der Folge erzählt Jessie, dass sich diese Schwangerschaft von Anfang an anders angefühlt habe als zuvor. Aufgrund polyzystischer Ovarien und unregelmäßiger Zyklen sei zunächst eine genaue Datierung nötig gewesen. "Ich war wirklich aufgeregt", sagte sie. "Ich habe es nicht als Abtreibungsuntersuchung betrachtet. Ich habe es als meine erste Frühuntersuchung betrachtet." Die schmerzliche Nachricht habe ihr jedoch auch ein Gefühl der Erleichterung gebracht. "Die Tatsache, dass die Entscheidung für uns getroffen wurde, ist ein Geschenk. Ein absoluter Segen", berichtete Jessie und betonte, dass sie sich nun wie geplant einer Brust-Operation unterziehen könne.

Jessie hat in der Vergangenheit immer wieder intime Einblicke in ihr Leben, ihre Familie und die Herausforderungen der Kindererziehung gegeben. Schon die Geburt ihres jüngsten Sohnes Becker war für die Schauspielerin alles andere als einfach. "Höllische Geburt, himmlisches Baby, Oxytocin-Überschuss", berichtete sie damals auf Instagram. Trotz aller Komplikationen hielt sie tapfer durch und zeigte sich ihren Fans gegenüber ehrlich. Nach dem aktuellen, schmerzlichen Verlust scheint Jessie nun besonderen Halt bei ihren Kindern und ihrem Partner, dem Comedian Alfie Brown, zu finden.

Imago Jessie Cave bei der German Comic Con 2023

Getty Images Jessie Cave bei der Bekanntgabe des International Booker Prize 2025 in der Tate Modern, London

