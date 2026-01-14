Danny Ramirez verlässt überraschend "The Last of Us"-Serie

Danny Ramirez (33) wird in der dritten Staffel der erfolgreichen Serie "The Last of Us" nicht mehr in der Rolle des Manny Alvarez zu sehen sein. Wie das Portal IGN berichtet, musste der Schauspieler vermutlich aus terminlichen Gründen aussteigen. Fans müssen sich daher auf eine Neubesetzung einstellen. Der Grund für seinen Abgang liegt offenbar in Überschneidungen mit anderen Projekten, darunter diverse Marvel-Produktionen, in denen er den Charakter Joaquin Torres verkörpert.

Der Ausstieg von Danny sorgt hinter den Kulissen der HBO-Produktion aber nicht für Spannungen, wie Insider betonen. Seine vielbeschäftigte Agenda zeigt jedoch, warum die Zusammenarbeit aktuell nicht fortgesetzt werden kann. Neben seiner Rolle im Marvel Cinematic Universe arbeitet der Serienstar derzeit an mehreren Filmen, darunter auch einem Projekt mit Pedro Pascal (50).

Doch nicht nur beruflich läuft es für den Schauspieler offenbar mehr als gut. In den vergangenen Tagen sorgte Danny nämlich auch privat für Schlagzeilen, nachdem er am Strand von Los Cabos in Mexiko beim Knutschen mit Jessica Alba (44) erwischt wurde. Wie das Portal Page Six berichtete, schlenderten die Schauspieler verliebt Hand in Hand am Wasser entlang, kuschelten auf den Liegen und genossen sichtlich ihr gemeinsames Glück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Ramirez bei den Filmfestspielen in Venedig 2025 auf dem roten Teppich

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba auf dem Red Carpet der Eröffnungsnacht von "Giant" beim Red Sea International Film Festival in Jeddah