Jessica Alba und ihr Danny turteln verliebt in Australien

Jessica Alba (44) und Danny Ramirez (33) genießen derzeit offenbar eine romantische Zeit in Australien. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, wurden die beiden an der Gold Coast gesichtet. Dort arbeitet die Schauspielerin gerade an ihrem neuen Film. Während eines Spaziergangs zeigten die beiden ihre Zuneigung zueinander, hielten Händchen und schienen sichtlich entspannt. Besonders romantisch: Danny hob Jessicas Hand und drückte ihr einen liebevollen Kuss darauf. Bei einem weiteren Moment der Zweisamkeit legte die dreifache Mutter die Arme um ihren jüngeren Partner, der sanft ihre Wange küsste. Ebenso fürsorglich war er, als sie sich wegen eines Fremdkörpers im Auge unwohl fühlte.

Jessica hält sich aktuell für den Actionthriller "The Mark" in Australien auf, in dem sie als Spionin Eden agiert. Die Regie führt Justin Chadwick (56), bekannt für Filme wie "Die Schwester der Königin". Neben den Arbeitstagen lässt die Schauspielerin aber offensichtlich keinen Moment aus, um die Gesellschaft ihres neuen Partners zu genießen. Und auch ihr lockerer Stil blieb dabei nicht unbemerkt: Während des Spaziergangs trug Jessica ein lässiges Outfit aus durchsichtigen Navy-Materialien, dezenten Accessoires und Sneakers, alles perfekt abgerundet mit einer sportlichen Baseballmütze. Danny passte sich ihrem Look an und entschied sich ebenfalls für Shorts und Sneakers.

Dass Jessica und Danny derzeit viel Zeit zusammen verbringen, dürfte ihre Fans kaum überraschen. Die beiden wurden in den letzten Monaten immer wieder gemeinsam gesichtet, unter anderem bei öffentlichen Auftritten in New York. Die Vertrautheit und Harmonie zwischen den beiden scheint stetig zu wachsen. Danny, durch "Top Gun: Maverick" berühmt geworden, ergänzt Jessicas Leben offenbar besonders gut. Dass die Schauspielerin nach ihrer langjährigen Ehe mit Cash Warren (46) jetzt wieder in einer neuen Partnerschaft aufgeht, zeigt eine andere Seite von ihr, die zugleich vertraut und frisch wirkt.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba macht ein Selfie im Strandoutfit

Getty Images Danny Ramirez bei der Premiere von "Mission: Impossible – The Final Reckoning" in London, Mai 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba mit ihren Kindern Honor, Haven und Hayes

