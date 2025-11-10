Mit Jessica Alba: Danny Ramirez teilt süßes Selfie vom Event

Danny Ramirez (33) hat offiziell gemacht, was viele bereits vermuteten: Der Schauspieler teilte auf Instagram süße Selfies mit seiner neuen Freundin Jessica Alba (44). Anlass für die Fotos war die Baby2Baby Gala 2025, die am 8. November stattfand. Während die beiden Stars den roten Teppich noch getrennt voneinander betraten, posierten sie später bei dem Event gemeinsam für Bilder. "19,5 Millionen Dollar wurden in wenigen Minuten gesammelt!", schrieb Danny zu seinen Bildern auf Instagram, die er mit einem Dank an die Organisation verband. Jessica kommentierte den Post mit Herz-Emojis.

Auch auf Jessicas Instagram-Account fand die glamouröse Gala ihren Platz. Die Schauspielerin hob die bedeutenden Spenden hervor, die an diesem Abend eingegangen sind, und lobte die Arbeit der Organisation, die jährlich über eine Million Kindern wichtige Hilfsgüter zukommen lässt. Mit besonderem Stolz berichtete sie von der Ehrung für Serena Williams (44), die mit dem Giving Tree Award ausgezeichnet wurde. In ihren Beiträgen zeigte Jessica weitere Gruppenfotos, darunter eines mit Danny, der ihren Post mit einem Herz-Emoji kommentierte. Für die Baby2Baby Gala, die jedes Jahr Prominente und Unterstützer zusammenbringt, war dies eine Rekordsumme.

Dass Danny und Jessica gemeinsam glücklich sind, deutete sich bereits vor einigen Monaten an. Zuletzt wurden die beiden bei einem Dinner mit Freunden in New York gesehen, darunter auch Jessicas Kollegin und Freundin Lizzy Mathis. Während Jessica sich neben ihrer Schauspielkarriere auch als Unternehmerin engagiert, hat Danny in den letzten Jahren durch Rollen in großen Produktionen wie Top Gun Maverick und Captain America auf sich aufmerksam gemacht. Ihr gemeinsames Auftreten bei der Gala zeigt, dass sie ihre Beziehung offenbar nicht mehr verstecken wollen und sich auch beruflich in Charity-Projekten stark engagieren.

Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025

Imago Jessica Alba bei der Baby2Baby Gala 2025

Imago Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025