Ist "Baby Driver"-Star Ansel Elgort etwa Vater geworden?

Ansel Elgort (31) zeigt sich in New York plötzlich in einer überraschenden Rolle: Der Hollywoodstar fährt entspannt mit einem Baby und einer Frau, offenbar seine Partnerin, in der U-Bahn durch Manhattan. Am Dienstag wurde der 31-Jährige in der New Yorker Subway gesichtet, das Kleinkind eng an seinen Körper geschmiegt, sicher in einem Tragetuch sitzend. Schnappschüsse, die TMZ vorliegen, zeigen ihn, den Wonneproppen und die Frau außerdem beim Schlendern durch die Metropole – strahlend. Gemeinsam stieg das Trio an einer Station in Manhattan ein, wirkte vertraut, ruhig – wie eine gewöhnliche Familie in der Großstadt.

Auf den Fotos trägt Ansel einen blauen Pullover und eine schwarze Lederhose, während das Baby in einen flauschigen, hellen Strampler gekuschelt ist. In weiteren Aufnahmen ist zu sehen, wie der Schauspieler später mit seiner vermeintlichen Partnerin und zwei weiteren Personen, offenbar deren Eltern, durch die Straßen Manhattans spaziert. Die Truppe geht dicht beieinander, unterhält sich und scheint die frische Winterluft in vollen Zügen zu genießen. Auffällig: Ansel behält das Baby während des Spaziergangs im Tragetuch bei sich, hält es behutsam mit beiden Händen und wirft immer wieder prüfende Blicke nach unten. Alle wirken gelöst, lachen und nehmen sich Zeit für den gemeinsamen Bummel durch den Big Apple. Allem Anschein nach ist der "Baby Driver"-Darsteller still und heimlich Papa geworden.

Für Fans ist der Auftritt besonders überraschend, weil Ansel sich in den vergangenen Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Zuletzt reiste der "Das Schicksal ist ein mieser Verräter"-Star häufiger nach Japan und teilte seine Liebe zum Land auf Instagram. Privat gab sich der in New York geborene Schauspieler schon früher eher zurückhaltend, zeigte nur hin und wieder Einblicke in sein Leben abseits der Kameras. Bekannt ist, dass seine letzte öffentliche Beziehung mit der Tänzerin Violetta Komyshan (29) 2022 endete.

Anzeige Anzeige

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ansel Elgort, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler