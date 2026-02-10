Süßes Bild bestätigt: Ansel Elgort ist erstmals Dad geworden

Mit einem niedlichen Foto auf Instagram bestätigt Ansel Elgort (31) nun ganz offiziell das, was viele Fans schon vermutet haben. Der "Baby Driver"-Star ist zum ersten Mal Papa geworden. Auf seinem Profil teilt er zunächst ein Video, auf dem er sein Lied "Canopy" für das Baby performt – kurz darauf folgt ein süßes Kuschelfoto in Schwarz-Weiß von Vater und Kind. Unter dem Post teilt der Schauspieler liebevolle Worte. "Vaterschaft ist aufregend, anstrengend, es ist alles und noch mehr. Die Gegenwart fühlt sich präsenter und die Zukunft heller an", schwärmt Ansel und fügt hinzu: "Er weckt uns die ganze Nacht auf und trotzdem habe ich mich tagsüber nie stärker gefühlt. Er wechselt von Weinen zu Lachen, drückt alles aus, was er fühlt, und es hat mich befreit, dasselbe zu tun."

Mit seinem süßen Text verrät der Hollywoodstar auch, dass er Papa eines Sohnes geworden ist. Auch gesteht er, dass er das Familienglück ursprünglich für sich behalten wollte. "Ich wollte es heilig halten, nur für uns, aber jetzt möchte ich diese Geschichte mit dir teilen, da sie die hellste, glücklichste Sache ist, die ich je erlebt habe. Ich hoffe, es bringt dir auch Glück", fährt er fort. Inzwischen hat der 31-Jährige auch sein Instagram-Profilbild gegen eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von sich und dem Wonneproppen geändert.

Vergangenen Monat wurde Ansel in New York erstmals zusammen mit dem Baby gesichtet. Damals waren sie gemeinsam mit einer Frau – vermutlich die Mutter des Kindes und Ansels Partnerin – mit der U-Bahn in Manhattan unterwegs. Der "West Side Story"-Darsteller trug den Kleinen sicher im Tragetuch und das Trio wirkte vertraut und entspannt – wie eine gewöhnliche Familie bei einem Spaziergang.

Instagram / ansel Ansel Elgort mit seinem Baby, 2026

Getty Images Ansel Elgort im März 2025

Instagram / ansel Ansel Elgort, Schauspieler

