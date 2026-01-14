Nach Verurteilung: P. Diddy trennt sich von seinem Privatjet

Rapper Sean "Diddy" Combs (56) hat sich von einem seiner auffälligsten Statussymbole getrennt: Sein mattschwarzer Privatjet vom Typ Gulfstream G550 hat seit Oktober einen neuen Besitzer. Der Deal kommt nur sechs Monate nach seiner Verurteilung im Juli wegen zweier bundesweiter Anklagen im Zusammenhang mit Prostitution, für die der Musiker zu 50 Monaten Haft verurteilt wurde. Der Jet, mit dem Sean noch im vergangenen Jahr für Social-Media-Clips posierte und den er liebevoll "Combs Air" nannte, startet nun unter fremder Flagge. Laut FAA-Unterlagen, die People vorliegen, gehört die Maschine nicht länger zu seiner Firma LoveAir LLC, sondern ist unter dem Kennzeichen T7-OKS im Kleinstaat San Marino registriert.

Aus dem Umfeld der privaten Luftfahrt kommen weitere Details: Silver Air Private Jets, die zuvor die Charter und Verwaltung der Maschine betreut hatten, bestätigten People, dass die Zusammenarbeit im Oktober 2025 mit dem Eigentümerwechsel endete. Wie viel der Deal einbrachte, blieb offen, doch vergleichbare G550 werden aktuell zwischen 15 und 30 Millionen Dollar angeboten. Der Jet, Baujahr 2015, punktete mit beigem Interieur, Entertainment-System und sogar Haustierfreundlichkeit. People erinnert außerdem an Diddys eigenes Video aus dem Juli, in dem er beim Boarding sagte: "No place like home", als ein "Combs Air"-Setzteppich die Gangway zierte.

Für den Musiker, der neben seiner Rap-Karriere ein Imperium aus Mode, Musik und Spirituosen aufgebaut hat, steht der Verkauf des Jets sinnbildlich für einen tiefen Einschnitt. Erst im vergangenen Sommer entschuldigte sich Sean vor Gericht und bezeichnete sein Verhalten als "widerlich, beschämend und krank", wie People berichtete. Gleichzeitig lasten sieben Kinder, komplexe finanzielle Verpflichtungen und Berichte über Zahlungsschwierigkeiten auf ihm. Der Verkauf des Jets gilt nun als sichtbares Zeichen eines Einschnitts in einer Phase, in der Diddy sich vor allem mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen auseinandersetzen muss.

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Rapper

IMAGO / ZUMA Press Wire P. Diddy, Februar 2008

IMAGO / ABACAPRESS P. Diddy, Musikproduzent