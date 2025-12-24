Weihnachten im Knast: Dieses Essen bekommt P. Diddy kredenzt

Sean Combs, bekannt als P. Diddy (56), verbringt dieses Jahr sein zweites Weihnachten hinter Gittern – fern von Champagnerfontänen und glamourösen Partys. Der Rapper sitzt im Gefängnis Fort Dix im US-Bundesstaat New Jersey, wo er eine 50-monatige Haftstrafe wegen Sexualstraftaten absitzt. Laut einem Sprecher der Einrichtung, der mit Us Weekly sprach, startet der Festtag für den 56-Jährigen bereits früh am Morgen: Gegen 6 Uhr gibt es ein einfaches Frühstück mit Getreideflocken, Vollkornbrot mit Butter und Marmelade, dazu eine frische Banane und Magermilch. Statt luxuriöser Festtafel wartet ein strenger Feiertagsplan, den Sean gemeinsam mit den anderen Insassen abspult.

Zum Weihnachtsmittag steht für den früheren Musikmogul dann immerhin ein klassisches Festmenü in Gefängnisversion bereit. Aus den Unterlagen, die das Magazin von Fort Dix erhalten hat, geht hervor, dass Sean und seine Mitinsassen zwischen gebackener Perlhuhnbrust und Sojahähnchen wählen können. Dazu werden Kartoffelpüree mit Hühnerbratensoße, eine Maisbrotfüllung und gemischtes Gemüse serviert, als Abschluss gibt es wahlweise ein Stück Obst oder ein einfaches Feiertagsdessert. Am Abend fällt der Teller dann wieder deutlich schmaler aus: Vorgesehen sind Sandwiches mit Wurst und Käse oder Erdnussbutter und Marmelade, dazu Kartoffelchips und erneut eine Portion Obst oder Dessert. Nach Angaben der US-Behörden ist seine Entlassung derzeit für den 25. Mai 2028 vorgesehen, wobei ihm ein Jahr Untersuchungshaft angerechnet wird.

Hinter den Mauern von Fort Dix versucht der Vater von sieben Kindern, die Feiertage dennoch zu nutzen, um sich einzubringen. Bereits zu Thanksgiving half der frühere Unternehmer dabei, Mahlzeiten für rund 1.000 Mitgefangene zu organisieren, wie ein Mitinsasse Us Weekly schilderte. Weil wegen der Feiertage Personal fehlte, übernahmen die Häftlinge selbst das Kochen und verteilten das Essen in alle Gebäude der Anstalt. Der Musiker erklärte über einen Sprecher gegenüber dem Portal, für ihn gehe es an solchen Tagen vor allem darum, dass alle etwas zu essen bekämen und sich in der schweren Zeit nicht allein fühlten. Während draußen Rapkollegen wie The Game (46) öffentlich seine Freilassung fordern, erlebt Sean die Festtage nun im strikten Gefängnisalltag – weit entfernt von seiner früheren Welt aus Musikbusiness, Partynächten und prominenten Freunden.

P. Diddy, Rapper

P. Diddy, Rapper

P. Diddy, November 2001