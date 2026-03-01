1,5 Millionen Euro Schulden: Ed Sheerans Pub droht das Aus

Ed Sheeran (35) kämpft weiterhin mit seinem Pub Bertie Blossoms in Notting Hill, West London. Wie die im Dezember eingereichten Geschäftsunterlagen des Sängers zeigen, weist die Firma That Dive Bar Portobello, über die der Musiker das Lokal betreibt, aktuell Schulden in Höhe von umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro aus. Laut Mirror hat das Restaurant bislang keine Gewinne erwirtschaftet, obwohl Ed es bereits 2019 gekauft hatte. Seit Dezember 2021 ist das Unternehmen um über 874.000 Euro geschrumpft. Die beim Companies House eingereichten Unterlagen zeigen zudem, dass die Zahl der Mitarbeiter auf nur noch fünf Personen reduziert wurde – im Vergleich zu sechs im Vorjahr und zehn im Jahr 2020.

Der Pub ist damit Teil einer größeren Krise in der britischen Gastronomie-Branche. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres 2025 schlossen 188 weitere Pubs in Großbritannien, davon 123 sogenannte Community-Pubs. Insgesamt verschwanden zwischen September und Dezember mehr als 382 Gastronomiebetriebe – das entspricht über vier Schließungen pro Tag. Bertie Blossoms hatte bereits während der Corona-Pandemie erheblich zu kämpfen und musste zeitweise schließen. Um Takeaway-Bestellungen während der Lockdowns anzukurbeln, bot das Lokal sogar halbpreisigen Weißwein über Deliveroo an. Anfang vergangenen Jahres schloss Ed den Pub erneut für eine große Renovierung, die eine neue Küche umfasste, bevor er im Februar wiedereröffnete.

Ed hatte das zweistöckige Gebäude nach seiner Frau Cherry Seaborn (33) und Liberty Shaw, der Partnerin seines Managers Stuart Camp, benannt. Der Musiker nahm sich damals sogar zwei Monate Auszeit von der Musik, um die Renovierungsarbeiten persönlich zu begleiten. Ursprünglich hatte er geplant, das Gebäude in einen Fried-Chicken-Shop umzuwandeln, doch diese Idee scheiterte. Seinem Manager gefiel dann die Idee eines Pubs und so entstand Bertie Blossoms. Mit seiner Frau Cherry hat Ed zwei gemeinsame Töchter, Lyra und Jupiter. Die Familie lebt in Suffolk, wo der Sänger sich in den vergangenen Jahren verstärkt auf das Familienleben konzentriert hat.

Getty Images Ed Sheeran, Musiker

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in Texas

Getty Images Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn bei einem Fußballspiel 2018