Shia LaBeouf übernimmt Verantwortung für Gewaltvorfall

Shia LaBeouf (39) meldet sich nach seiner Festnahme beim Mardi Gras zu Wort – und übernimmt die volle Verantwortung. Der Schauspieler war Mitte Februar in New Orleans vorübergehend festgenommen worden, nachdem es bei den Feierlichkeiten zu einem handfesten Streit gekommen war. Jetzt schilderte Shia in der Webshow "Channel 5 with Andrew Callaghan", was aus seiner Sicht passiert ist. "Ich war betrunken und fühlte mich in meiner persönlichen Distanz verletzt. Aber ich war nicht bei klarem Verstand, also liegt es an mir", sagte er. Die Polizei von New Orleans bestätigte gegenüber E! News, dass zwei Menschen von dem Hollywoodstar attackiert worden sein sollen.

In dem Gespräch räumte der ehemalige Disney-Star ein, Worte benutzt zu haben, "die nicht okay sind", und betonte: "Es ist nicht schön, Menschen wehzutun, niemals. Und es ist verdammt beschissen. Manche Menschen wurden verletzt. Ich muss das regeln. Ich werde mich dem voll stellen." Er ergänzte, er übernehme "1.000 Prozent" die Verantwortung: "Es ist nicht ihre Schuld. Es ist meine Schuld. Ich habe Mist gebaut", erklärte er in der Sendung. Über seine noch ausstehende Strafe meinte er: "Ich mache, was auch immer nötig ist. Es war nicht gut, Bruder. Mein Verhalten war schmutzig, hässlich, ekelhaft, also muss ich das ausbaden."

Shia, der mit seiner getrennt lebenden Ehefrau Mia Goth (32) eine gemeinsame Tochter namens Isabel hat, spricht seit einiger Zeit offen über seine schwierige Nüchternheitsreise und seinen Glauben. Im Gespräch mit Andrew Callaghan erklärte er: "Ich will niemanden verletzen. Das meine ich, wenn ich sage, ich bin Katholik. Ich lag falsch mit dem, was ich getan habe." Wie es für den Schauspieler weitergeht, verriet er nicht, machte aber deutlich, dass er den entstandenen Schaden gegenüber den Betroffenen wiedergutmachen will.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im Oktober 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Shia LaBeouf im Mai 2024 in Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LaBeouf im Oktober 2014 in London