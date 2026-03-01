Sarah Engels tritt beim ESC an: Das halten die Fans davon

Am Samstagabend lief das ESC-Vorentscheid-Finale, wo neun deutsche Acts um das Ticket nach Wien kämpften. Die Top-Drei waren Wavvyboi, Molly Sue (25) und Sarah Engels (33). Am Ende konnte Sarah das Rennen für sich entscheiden – sie wird damit im Mai beim Eurovision Song Contest Deutschland vertreten. Was denken die Zuschauer über diese Entscheidung? Unter einem Instagram-Beitrag des offiziellen Show-Accounts scheiden sich die Geister.

Es gibt Stimmen, die die Auswahl feiern, andere sehen schon jetzt die 0 Punkte für Deutschland gesichert. "Guter Job" und "Gott sei Dank" loben einige User, einer findet: "Sarah Engels, die Beste." Doch es gibt einige kritische Stimmen. "Absolut enttäuschend. Was für eine schlechte Wahl. Das wird der letzte Platz. Wirklich, wirklich, wirklich einfach nur schade", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer mutmaßt: "Chance mal wieder vertan... Wavvyboi hätte 'ne Chance gehabt." Ein Zuschauer resümiert die gemischte Stimmung: "Ich bin echt kein Fan von dem Lied, aber ich verstehe, warum sie hinfahren soll. Sie wird abliefern, kann super singen und tanzen. Sie ist eine sichere Bank, sodass man sich nicht schämen muss. Einzigartig ist es aber bei weitem nicht."

Vor Livepublikum und TV-Zuschauern hatten zunächst alle drei Finalisten ihre Songs noch einmal performt, bevor Moderatorin Barbara Schöneberger (51) und Comedystar Hazel Brugger (32) gemeinsam den alles entscheidenden Umschlag öffneten und Sarahs Namen verkündeten. Die Sängerin, die 2011 durch DSDS bekannt wurde, ist seit mehreren Jahren in der deutschen Musikszene aktiv und hat sich eine treue Fanbase aufgebaut. Sarah ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Nun steht ihr der wohl größte Auftritt ihrer Karriere bevor – am 16. Mai wird sie auf der ESC-Bühne in Wien stehen und dort mit ihrem Song um die Gunst der internationalen Zuschauer kämpfen.

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025