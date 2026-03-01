Explosionen gehört? Aleks Petrovic gibt Entwarnung aus VAE

Aleksandar Petrovic (34) lebt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, genauer gesagt in Sharjah nahe Dubai. Auf Instagram gibt er besorgten Fans ein Update, die sich angesichts der iranischen Angriffe auf die VAE Gedanken um die Sicherheit des Realitystars machen. "Die ganze Nacht habe ich bestimmt sechs, sieben Explosionen gehört, das sind jedes Mal Raketen, die abgefangen werden. Trümmerteile explodieren, das erzeugt natürlich einen Knall", erklärt er die bedrohliche Situation. Er sei jedoch sicher und mache sich nicht allzu große Sorgen.

Aleks erklärt, Sharjah sei aufgrund seiner Lage östlich von Dubai sicher – die Angriffe seien eher auf die südwestliche Küstenregion Richtung Abu Dhabi konzentriert, da dort eine US-Militärbasis liege. "Mir geht es gut. Den Bekannten, die wir aufgenommen haben, auch. Wir hängen aktuell hier fest und können nicht ausreisen, und hoffen, dass diese Situation bald endet und so wenig Menschen wie möglich verletzt werden", schildert er die Lage. Der Temptation Island VIP-Star ruft zudem dazu auf, Nachrichten skeptisch zu hinterfragen: "Man muss aufpassen, was man glaubt, denn es gibt sehr viele Fakenews."

Neben Aleks leben noch eine Reihe anderer deutscher Realitystars und Influencer in den VAE. Aleks ist dabei nicht der Einzige, der gelassen bleibt und die kritische Sicherheitslage aussitzen will. Auch Kim Gloss (33) meldet sich mit einem Update auf Instagram bei ihren Fans. "Ich vertraue dem Land hier zu 100 Prozent. Ich vertraue dem Raketenabwehrsystem, weil ich gesehen habe, was für eine unglaubliche Arbeit das Ding geleistet hat in den letzten 24 Stunden", betont die Content Creatorin. Dennoch sei die Nacht mit ihren Kids hart gewesen.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Imago Aleks Petrovic, Januar 2026

