So cool läuft Heidi Klums Sohn Henry über Mailänder Laufsteg

Heidi Klums (52) Sohn Henry Samuel (20) hat jetzt bei der Mailänder Fashion Week überzeugt: Der 20-Jährige lief bereits zum dritten Mal für die Marke GCDS über den Laufsteg. Diesmal präsentierte er sich in einem lässigen Streetstyle-Look: eine braune Lederjacke kombiniert mit lockerer schwarzer Hose, pinkem Gürtel und orangefarbenen Schuhen. Abgerundet wurde das Outfit von einer großen grünen Tasche mit Kroko-Optik. "Ich bin wirklich aufgeregt. Hier sind einige wirklich coole Leute, alle Models sind wunderschön", verriet Henry zuvor gegenüber Vogue Germany. "Ich glaube, es wird eine meiner größten Shows werden, deshalb bin ich wirklich aufgeregt. Wir sehen uns auf dem Laufsteg."

Seine Modelkarriere begann Henry im Januar 2025, als er während der Pariser Haute Couture Fashion Week sein Debüt auf dem Laufsteg von Lena Erziaks Haute Couture Spring/Summer Show feierte. Seitdem lief er laut Hello! auch für die Modemarke Kith bei deren erster Show seit sechs Jahren in New York. Nach dieser Show erklärte er gegenüber GQ, wie sehr ihn seine berühmte Mutter dabei unterstützt: "Ihr Rat ist einfach, ruhig zu bleiben, präsent zu sein und sehr motiviert zu sein." Daraufhin ergänzte er: "Ich bin sehr froh, eine Familie zu haben, die mich in dieser Hinsicht unterstützt, aber es ist auch ein wenig nervenaufreibend, weil ich gewissermaßen auch für sie eine Show abziehe."

Außerdem wird Henry schon bald in der neuen Dokuserie seiner Mutter "On and Off the Catwalk" zu sehen sein, die neben Heidis Karriere auch die Modelarbeit von Henry und seiner Schwester Leni Klum (21) beleuchtet. Gegenüber dem Paper Magazine erklärte Henry, wie ihn seine Mutter zum Modeln inspirierte: "Wir haben sie immer an ihren Set-Tagen besucht. Und wir waren alle total interessiert. Sie sah einfach so aus, als hätte sie Spaß an ihrer Arbeit. Und ich wollte auch dieses Gefühl haben." Zuletzt feierte Henry gemeinsam mit Heidi sogar sein Cover-Debüt auf der deutschen ELLE. Dem jungen Model scheint einer großen Karriere also nichts im Wege zu stehen.

Anzeige Anzeige

Imago Henry auf dem Laufsteg der GCDS-Show

Anzeige Anzeige

Imago Henry Samuel läuft für Lena Erziak während der Paris Fashion Week

Anzeige Anzeige

ELLE Germany / Rankin Henry Samuel und Heidi Klum, Dezember 2025