Prinz Harry und Meghan verleihen Preis per Videoaufzeichnung

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) haben nur wenige Stunden nach dem Ende ihrer humanitären Reise nach Jordanien für eine Überraschung gesorgt. Am 26. Februar erschienen die beiden per Videobotschaft bei den NAACP Image Awards Creative Honors, um dort den NAACP Archewell Digital Civil Rights Award zu verleihen. Die Ansprache des Paares war zuvor aufgezeichnet worden, wie das Magazin People berichtet. Der jährliche Preis wurde 2022 in Kooperation mit der Wohltätigkeitsorganisation der beiden ins Leben gerufen und würdigt besondere Leistungen im Bereich der digitalen Bürgerrechte. Die Sussexes nutzen ihre enge Verbindung zur Organisation, um gesellschaftliches Engagement zu fördern.

Am selben Tag beendeten Harry und Meghan ihre zweitägige Reise nach Jordanien, wo sie gemeinsam mit dem Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, an verschiedenen Treffen und Besichtigungen teilnahmen. Das Paar besuchte unter anderem das Flüchtlingslager Za'atari sowie ein Jugendzentrum der Organisation Questscope, das jungen Menschen vielfältige Programme anbietet – von Kunst- und Fotoworkshops über Musik bis hin zu Sport. Der britische Botschafter in Jordanien, Philip Hall, nutzte die Gelegenheit, um dem Paar öffentlich zu danken. "Ihr Besuch, Ihre Unterstützung und Ihre Wertschätzung für die Bemühungen der Vereinten Nationen sowie der jordanischen Regierung werden außerordentlich geschätzt", betonte er laut BBC.

Die Verbindung zur NAACP besteht bereits seit mehreren Jahren. 2022 wurden Harry und Meghan bei den NAACP Image Awards selbst mit dem renommierten President's Award für ihr gesellschaftliches Engagement und ihren besonderen öffentlichen Einsatz geehrt. Während seiner Reise nach Jordanien hatte das Paar verschiedene humanitäre Besuche bei Hilfsorganisationen absolviert, darunter ein Rehabilitationszentrum für Suchtkranke. Ein Treffen mit König Abdullah (64) und Kronprinz Hussein von Jordanien (31) stand nicht auf dem Programm. Lediglich Prinzessin Basma Bint Talal, eine Tante des Königs, begegnete den Sussexes laut Daily Mail kurz bei einem Besuch des Jordanian Hashemite Fund for Human Development.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Meghan Markle, Videobotschaft bei den NAACP Image Awards Creative Honors in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Besuch in Amman: Prinz Harry und Meghan treffen Mitarbeitende des Specialty Hospital

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Amman, Jordanien