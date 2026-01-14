So oft wurde Schauspieler Kiefer Sutherland schon verhaftet

Kiefer Sutherland (59) ist erneut mit dem Gesetz in Konflikt geraten: Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Jack Bauer in der Serie "24" weltberühmt wurde, wurde in Los Angeles festgenommen. Hintergrund ist ein Zwischenfall mit einem Fahrer. Laut TMZ kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Streit, in dessen Verlauf Kiefer den Fahrer bedroht und körperlich angegangen haben soll. Verletzt wurde dabei offenbar niemand schwer. Der 59-Jährige wurde kurzzeitig in Gewahrsam genommen und später gegen Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Gerichtstermin steht noch aus. Für den Schauspieler ist es jedoch längst nicht die erste Begegnung mit dem Gesetz. Vielmehr zieht sich eine lange Reihe von Vorfällen durch seine Karriere.

Bereits Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre wurde Kiefer mehrfach wegen Trunkenheit am Steuer auffällig. Besonders schwer wog eine Verhaftung wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss im Jahr 2004, nach der er zu Bewährung, gemeinnütziger Arbeit und einer Alkoholtherapie verurteilt wurde. Doch selbst das hielt ihn nicht dauerhaft von weiteren Eskapaden ab: 2007 wurde er erneut alkoholisiert am Steuer erwischt, was ihm schließlich sogar eine Haftstrafe einbrachte. Auch abseits von Alkohol-Delikten geriet der Schauspieler immer wieder in Konflikte. 2009 machte er Schlagzeilen, nachdem er einem Modedesigner bei einer Veranstaltung einen Kopfstoß verpasst haben soll. Die Anzeige wurde später fallengelassen, nachdem sich Kiefer entschuldigt hatte.

Weitere kleinere Vorfälle folgten, immer wieder begleitet von Berichten über Alkoholprobleme und impulsives Verhalten. Der aktuelle Zwischenfall reiht sich damit nahtlos in eine bewegte Vergangenheit ein, die im starken Kontrast zu Kiefers erfolgreicher Karriere steht. Während er auf der Leinwand oft den gesetzestreuen Helden spielte, kämpfte er privat immer wieder mit den Schattenseiten des Ruhms. Wie ernst die neuen Vorwürfe wiegen und welche Konsequenzen ihm drohen, wird nun die Justiz klären.

Getty Images Kiefer Sutherland bei der Weltpremiere von "Rabbit Hole" beim SXSW im State Theatre in Austin

Getty Images Kiefer Sutherland im Februar 2018

Florian Seefried/Getty Images Schauspieler Kiefer Sutherland bei der Premiere des Films "Monster vs. Aliens" in Berlin