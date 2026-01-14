Streit mit Fahrdienst: Kiefer Sutherland wurde verhaftet

Kiefer Sutherland (59) ist in der Nacht zu Montag in Hollywood festgenommen worden, nachdem es zu einem Streit mit einem Fahrdienstfahrer gekommen sein soll. Wie das Los Angeles Police Department laut TMZ bestätigte, ging kurz nach Mitternacht ein Notruf zu einer "Auseinandersetzung mit einem Fahrdienstfahrer" ein. Der Schauspieler, bekannt aus der Serie "24", soll den Fahrer nach dem Einsteigen in das Fahrzeug attackiert und anschließend bedroht haben. Kurz darauf nahmen Beamte Kiefer wegen des Verdachts auf "felony criminal threats", also schwere strafbare Drohungen, fest. Nach Angaben der Behörden wurde er noch am selben Tag gegen eine Kaution in Höhe von 50.000 Dollar freigelassen.

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall im Bereich von Hollywood, unmittelbar, nachdem Kiefer in den Wagen gestiegen war. Der Verdacht: Es geht um die Drohung mit einer Straftat. Ob der Fahrer verletzt wurde, teilten die Ermittler zunächst nicht mit. Gegenüber TMZ hieß es zudem, dass bereits ein Termin vor dem Superior Court von Los Angeles angesetzt ist: Am 2. Februar soll Kiefer dort erscheinen. Vertreter des Stars wurden von mehreren Medien um eine Stellungnahme gebeten, allerdings blieben diese Anfragen bislang unbeantwortet.

Für den Schauspieler ist es nicht das erste Mal, dass er mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits 2007 wurde er wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu einer Haftstrafe verurteilt. Privat gibt sich Kiefer oft als zurückhaltend und widmet sich neben der Schauspielerei auch seiner Leidenschaft für die Musik. Doch insbesondere nach dem Tod seines berühmten Vaters Donald Sutherland (†88) im Jahre 2024 ist er selten in Schlagzeilen abseits seiner beruflichen Projekte aufgetaucht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kiefer Sutherland im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Kiefer Sutherland beim California's Country Music Festival

Anzeige Anzeige