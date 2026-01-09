Elvis' 91. Geburtstag: Priscilla teilt eine rührende Hommage

Priscilla Presley (80) hat am Donnerstag, dem 8. Januar, den 91. Geburtstag von Elvis Presley (†42) mit einer rührenden Hommage auf Instagram gefeiert. Die Ex-Frau des "King of Rock ’n’ Roll" teilte ein inniges Kussfoto aus den frühen Siebzigern und richtete berührende Worte an Elvis, mit dem sie von 1967 bis 1973 verheiratet war. "Es ist schwer zu glauben, dass du heute 91 wärst – sicher noch immer genauso gutaussehend", schrieb Priscilla. "Niemand konnte je wirklich verstehen, wie tief das war, was wir geteilt haben." Weiter betonte sie: "Unsere Liebe ist nie verblasst, auch in schwierigen Zeiten." Und sie schloss mit dem Versprechen: "Jedes Jahr feiere ich deinen Geburtstag still in meinem Herzen, in dem Wissen, dass du von der Familie umgeben bist, die du so sehr geliebt hast."

Zu dem Schwarz-Weiß-Moment notierten Fans zwar nichts, denn die Kommentare waren deaktiviert, doch ein stilles Zeichen kam aus der Familie: Enkelin Riley Keough (36) hinterließ ein Like. Das Foto, auf dem Priscilla ein kurzes blaues Kleid mit Kapuze trägt und Elvis in einem Samtanzug zu sehen ist, soll laut Bildunterschrift auf eine Aufnahme zurückgehen, die der gemeinsame Freund George Klein einst an seine Ex-Frau Barbara Little schickte. Priscilla hält sein Vermächtnis seit Jahrzehnten lebendig, als Autorin von "Elvis and Me" und als Hüterin der Erinnerungen, die Millionen Fans bewegen, wie Hello! berichtet.

Hinter den großen Worten steckt eine lange, komplexe gemeinsame Geschichte. Priscilla lernte Elvis 1959 in Deutschland kennen, zog als Teenagerin nach Graceland und blieb ihm auch nach der Scheidung verbunden. Nach seinem Tod heiratete sie nie wieder, fand aber privat noch einmal Glück und bekam mit Marco Garibaldi Sohn Navarone. Die Familie trägt die Erinnerung weiter: Neben Riley, der Tochter von Lisa Marie Presley (†54), stehen heute auch die Zwillinge Harper und Finley im Fokus der Presley-Dynastie. Für Priscilla bleibt Elvis ein Teil des Alltags – nicht nur in Jubiläumsjahren, sondern in stillen Momenten, die sie bewusst für sich behält und doch mit der Welt teilt, wenn ein einziges Foto und ein paar Zeilen alles sagen.

Getty Images Priscilla Presley im Jahr 2006

IMAGO / Cinema Publishers Collection Elvis, Priscilla und Lisa Marie Presley 1968

Getty Images Riley Keough und ihre Oma Priscilla Presley bei den Emmys 2024