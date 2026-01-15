Antrag in Planung? Kim Virginia Grey bekommt täglich Blumen

Kim Virginia (30) und Nikola Grey (30) leben aktuell getrennt, sind aber noch verheiratet. Und so wie es aussieht, wird sich daran auch erst einmal nichts ändern, denn die beiden Influencer scheinen an ihrer Ehe zu arbeiten. Nun teilt Kim eine Instagram-Story, die ihre Fans sicher zu neuen Spekulationen anreizt. Der Clip zeigt einen in Goldpapier verpackten Blumenstrauß aus roten und rosafarbenen Rosen. "Schaut mal, was gestern vor meiner Tür stand. Bekomme fast täglich Rosen und immer mehr und mehr", freut sich die Dubai-Auswanderin. Sie hat auch schon eine Vermutung, warum sie die Blumen bekommt – diese äußert sie aber nur, weil Nikola ihre Story nicht sehen kann: "Leute: So wie es aussieht, bekomme ich, glaube ich, einen Antrag."

Ob das ein Scherz war oder es wirklich bald einen zweiten Ring gibt, ist nicht ganz klar. Immerhin nähern sich Kim und Nikola gerade erst wieder an. Erst vor wenigen Tagen, an Nikolas Geburtstag, unternahmen sie zum ersten Mal seit Langem wieder etwas zu zweit. In einer Fragerunde erklärt die 30-Jährige, dass sie ihre Beziehung gemeinsam wieder aufbauen: "Wir versuchen, unser gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen und an unserer Ehe zu arbeiten und leise ganz für uns." Zu viele Details wolle Kim aber nicht preisgeben, um ungebetene Schlagzeilen zu vermeiden. "Jede Info dazu würde wieder für Wirbel sorgen und ich bin einfach froh, dass momentan durch niemanden etwas an die Öffentlichkeit gerät", meint sie.

Eigentlich schien es zwischen Nikola und Kim die große Liebe zu sein. Verlobung und Hochzeit folgten Schlag auf Schlag. Umso überraschender kam für viele Fans die Nachricht, dass Nikola abtauchte und Kim mit den drei gemeinsamen Hunden in Dubai zurückließ – ohne Informationen. Über mehrere Wochen hatten die beiden keinen Kontakt, bis der Realitystar sich plötzlich wieder im Netz meldete. Bis heute ist nicht ganz klar, was eigentlich vorgefallen ist. Tatsächlich scheinen die beiden unterschiedliche Auffassungen des Problems zu haben. In einer Story gab Nikola an: "Auch wenn Kim viele Fehler gemacht hat, in einem Punkt hat sie recht: Ich hätte sie mit den Hunden nicht alleine lassen dürfen, gerade weil sie krank waren."

Imago Kim Virginia am Flughafen Frankfurt vor ihrem Auslandsumzug nach Dubai

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Oktober 2025