Update: So läuft es zwischen Kim Virginia und Nikola Grey

Kim Virginia (30) und Nikola Grey (30) sorgten in den vergangenen Monaten für eine Menge Schlagzeilen – und nach wie vor ist das Interesse an ihrem Beziehungsstatus sehr groß. In einer Instagram-Fragerunde reagiert die Influencerin nun auf die Frage, wie er aktuell sei, mit den Worten: "Nach wie vor verheiratet." Ganz im Dunkeln möchte sie ihre Community aber nicht lassen und erklärt deshalb etwas ausführlicher: "Wir versuchen, unser gegenseitiges Vertrauen wieder aufzubauen und an unserer Ehe zu arbeiten und leise ganz für uns."

Kim betont, dass sie ihre Privatsphäre aktuell in vollen Zügen genieße. "Jede Info dazu würde wieder für Wirbel sorgen und ich bin einfach froh, dass momentan durch niemanden etwas an die Öffentlichkeit gerät, um mich herum keine Gespräche stattfinden und ich mich voll und ganz auf meine Projekte und meine Ehe fokussieren kann", betont sie und fügt hinzu: "Privatsphäre ist Frieden." Auch wenn sie sich aktuell auf Social Media zurückhalten, gewährten sie ihren Fans in den vergangenen Wochen immer mal wieder kleine Einblicke: So feierten sie gemeinsam mit ihren Hunden Silvester am Strand und auch Nikolas Geburtstag vor wenigen Tagen verbrachten sie zusammen. Ins gemeinsame Haus ist der Realitystar noch nicht wieder gezogen – aber immerhin auf das Grundstück. Während Kim mit den vier Dalmatinern die Villa bewohnt, schläft Nikola aktuell im Fahrerraum.

Erst im Oktober vergangenen Jahres gaben sich Kim und Nikola in Las Vegas das Ja-Wort. Die Flitterwochenstimmung hielt aber nicht lange an: Knapp zwei Wochen später deutete Nikola eine Trennung an und verschwand aus dem gemeinsamen Zuhause in Dubai. Über Wochen hatten sie keinen Kontakt und nähern sich erst seit Kurzem wieder an. Die Gründe für das Liebes-Aus behalten sie für sich, laut dem gebürtigen Serben soll aber die 30-Jährige viele Fehler gemacht haben und somit die Schuld tragen.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden