BAFTA 2026: Alan Cumming ersetzt David Tennant als Host

Alan Cumming (60) übernimmt die BAFTA Film Awards 2026 – und bringt nach eigenem Versprechen eine Portion "Unfug" mit. Der Moderator der Show "The Traitors" wird die britische Filmnacht am 22. Februar in der Royal Festival Hall in London präsentieren, gemeinsam mit dem Team der British Academy. Alan kehrt damit in die BAFTA-Familie zurück, nachdem er im vergangenen Jahr bereits die TV-Preisverleihung moderierte. Er tritt die Nachfolge von David Tennant (54) an, der die Gala in den vergangenen zwei Jahren geführt hatte.

BAFTA machte die Entscheidung jetzt offiziell und würdigte Alan mit warmen Worten. Emma Baehr, BAFTAs Executive Director of Awards and Content, lobte gegenüber Deadline seinen "scharfen Witz, Wärme und lebendige Energie". Auch der Fahrplan für die Preisverleihung steht: Die erste Abstimmungsrunde ist am 5. Dezember gestartet, die Longlists sollen am 9. Januar veröffentlicht werden, die Nominierungen folgen am 27. Januar.

Abseits der Bühne gilt Alan als jemand, der mit viel Charme und jeder Menge Humor Brücken schlägt. In Interviews spricht der gebürtige Schotte oft offen über seine Bindung zu Freunden und Familie und wie wichtig ihm Zusammenhalt ist. Kolleginnen und Kollegen beschreiben ihn als Gastgeber, der Hektik mit einem Scherz entschärfen kann und sich Zeit für kurze Worte mit dem Team nimmt.

Imago Alan Cumming bei den BAFTA Awards 2025 in der Royal Festival Hall in London

Imago David Tennant bei den BAFTA Film Awards 2025 in London

Imago Alan Cumming mit dem Emmy für "The Traitors"