Jane-Austen-Fans aufgepasst: Neuer Film verspricht Romantik

Ein neuer Film lässt die Herzen von Jane-Austen-Fans höher schlagen: In der deutsch-französischen Romanze "Emma Doucet" trifft eine alleinerziehende Mutter auf den mächtigsten Mann Frankreichs – und gerät mitten hinein in ein Gefühlschaos, das direkt aus einem zeitgenössischen Jane-Austen-Universum stammen könnte. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, soll die Produktion im Frühling starten. Regisseurin Elise Girard übernimmt die Inszenierung der modernen Liebesgeschichte, die zwischen Deutschland und Frankreich spielt.

Im Mittelpunkt steht Emma Doucet, verkörpert von Vicky Krieps, die sich unerwartet in den französischen Premierminister Michel Villaverde, gespielt von Alex Lutz, verliebt und mit ihm eine intensive Brieffreundschaft beginnt – während zu Hause ihr Sohn langsam in eine emotionale Krise abrutscht. Elise deutete an, ihre Heldin sei wie gemacht für Jane-Austen-Fans. "Emma ist eine fleißige, idealistische, romantische Frau, die unbewusst auf etwas wartet – vielleicht auf die wahre Liebe", verriet die Filmemacherin.

Die Geschichte erinnert an beliebte Adaptionen wie "Love & Friendship", das auf Janes Briefroman "Lady Susan" basiert, und natürlich an Klassiker wie "Stolz und Vorurteil" oder "Sinn und Sinnlichkeit". Während weltweit an das 250. Jubiläum von Janes Geburtstag erinnert wird und Serien wie "The Other Bennet Sister" mit Ella Bruccoleri das Regency-Fieber neu entfachen, knüpft "Emma Doucet" mit einer modernen, sehr persönlichen Note an diese Tradition an. Wann genau der Film in die Kinos kommt, ist bisher noch nicht bekannt.

Rex Features / Action Press Jennifer Ehle und Colin Firth in der Serie "Stolz und Vorurteil", 1995

Getty Images Vicky Krieps beim "Father Mother Sister Brother"-Red Carpet beim 63. New York Film Festival

Imago Ella Bruccoleri, Schauspielerin

