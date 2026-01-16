"Souverän": Olli Pocher stichelt erneut gegen Christian Wolf

Es ist kein Geheimnis, dass Oliver Pocher (47) und Christian Wolf (30) nicht gerade auf einer Wellenlänge liegen. In den vergangenen Wochen und Monaten lieferten sich der Comedian und der Unternehmer immer wieder Schlagabtausche in den sozialen Medien. Zuletzt veröffentlichte Olli sogar eine Parodie von Christian, auf die dieser prompt mit einer eigenen Antwort reagierte. In der aktuellen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", die Olli erstmals gemeinsam mit Pietro Lombardi (33) moderiert, nimmt das Thema seinen Platz ein. Der Sänger betont, er habe zwar kein Problem mit Christian, finde die Parodie aber lustig – und fragt: "Nimmt er das sportlich?" Olli kontert sarkastisch: "Ja, total. Der ist tiefenentspannt."

Doch damit nicht genug: Der Entertainer legt noch nach: "Kritik kann er ab wie kein Zweiter. Der ist ja total souverän. Der würde niemals ein Antwort-Video machen – auf seine Art und Weise, wie er meint, dass es besonders lustig wäre." Dabei scheint Olli nicht nur ein Problem mit dem Gründer der Marke More Nutrition zu haben, sondern generell mit der Fitness-Community. Im selben Atemzug teilt er kräftig aus: "Aber ich finde das ja auch witzig. Diese ganzen Fitnessleute – wenn du dir nicht jeden Tag irgendwie ein halbes Kilo Pulver reinschraubst, dann bist du ja auch gar kein richtiger Mann."

Hinter den Kulissen ist das Verhältnis von Olli und Christian schon länger angespannt. Vor rund drei Wochen sorgte der 47-Jährige mit einem ganz besonderen Parodievideo für Aufsehen. In dem Instagram-Clip ahmte er seinen Rivalen mit Unterstützung von Mola Adebisi (52) nach und teilte ordentlich gegen Christian aus. Besonders eine Szene machte Schlagzeilen, in der Olli auf den Vorwurf "Du wirst nicht wegen deines Aussehens von allen Frauen verlassen" bissig antwortete: "Lieber Christian, es gibt eine Sache, die du nicht verstehst: Deine Kinder wollen keinen Kontakt zu dir haben, weil du einfach nicht da bist."

IMAGO / Marja Oliver Pocher, Comedian

Instagram / christianwolf Christian Wolf, Unternehmer

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Mola Adebisi, Dezember 2024