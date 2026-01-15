Vorerfahrung: Annabelle Mandeng hätte Lust auf "Let's Dance"

Annabelle Mandeng (54) lässt durchblicken, worauf sie als Nächstes Lust hat: Die Schauspielerin kann sich einen Auftritt bei Let's Dance sehr gut vorstellen. Im Gespräch mit Promiflash erklärte Annabelle, dass sie das Tanzparkett reizt – und zwar möglichst bald. Die Berlinerin, die zuletzt immer wieder zwischen Set, Studio und Showbühne pendelte, machte klar, was ihr daran wichtig wäre: lernen, trainieren, auftreten. "Mich würde auf jeden Fall 'Let's Dance' interessieren. Als Jugendliche habe ich Standard getanzt, das würde ich wahnsinnig gerne auf diesem hohen Niveau der Show lernen und präsentieren", erzählte sie.

Dass Annabelle vielseitig unterwegs ist, zeigt ihre Vita längst. Die Moderatorin stand nicht nur in hiesigen Produktionen vor der Kamera, sondern wirkte auch in internationalen Serien wie "Vikings: Valhalla" und "Then You Run" mit. Bekannt wurde sie zuvor durch Rollen in Projekten wie "Berlin Alexanderplatz", dazu arbeitet sie als Synchronsprecherin und Podcasterin. Auch vor dem Sprung ins Showbecken scheut die Allrounderin nicht: Beim TV Total Turmspringen zeigte sie Wettkampfgeist und Körperbeherrschung. Insofern käme "Let's Dance" mit hartem Training, Technik und Bühnenpräsenz wie gerufen – vor allem, weil Annabelle ihre früheren Tanzschritte aus dem Verein aufpolieren möchte.

Ihren Ehrgeiz kennt das Publikum bereits: Schon in den Jahren 2012, 2013 und 2014 hatte Annabelle beim "TV Total Turmspringen" eindrucksvoll gezeigt, wie viel Disziplin und Mut in ihr stecken – und das trotz gesundheitlicher Herausforderungen. Dass sie nun wieder dabei ist, begeistert allerdings eine Person weniger: ihren Mann Hayo Bihler. "Hayo ist als Unfallchirurg und Orthopäde eher dagegen, dass ich diese Risikosportart wieder aufnehme", erklärte Annabelle gegenüber Promiflash. Trotzdem ließ sie sich nicht bremsen und absolvierte ihre Sprünge – natürlich mit Hayo, der sie am Beckenrand unterstützte.

