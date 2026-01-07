Annabelle Mandengs Mann findet das Turmspringen zu riskant

Annabelle Mandeng (54) ist zurück auf dem Sprungbrett! Am 10. Januar wird die Schauspielerin erneut beim beliebten "TV Total Turmspringen" antreten. Bereits in den Jahren 2012, 2013 und 2014 konnte sie sich dort mehrere Siegermedaillen sichern und beeindruckte das Publikum mit ihren Sprüngen. Doch ihr Mann Hayo Bihler ist weniger begeistert von ihrer Teilnahme. "Hayo ist als Unfallchirurg und Orthopäde eher dagegen, dass ich diese Risikosportart wieder aufnehme", verrät Annabelle im Interview mit Promiflash. Besonders wegen ihrer verschraubten Wirbelsäule mache er sich Sorgen.

Trotz seiner Bedenken wird Hayo seiner Frau jedoch unterstützend zur Seite stehen. "Er weiß, wie viel mir daran liegt", erklärt die 54-Jährige gegenüber Promiflash. Diese Leidenschaft für das Turmspringen hat die Schauspielerin offenbar nie verloren, auch wenn sie sich der Risiken bewusst ist, die ihr Mann aus beruflicher Perspektive genau einschätzen kann. Dennoch brachte ihn das nicht davon ab, sie auch dieses Mal zu begleiten, um sie anzufeuern und ihr in der spannenden Zeit zur Seite zu stehen.

Vor fast zwei Jahren überraschte die Schauspielerin mit einer großen Neuigkeit: Schon damals verriet sie auf einer Fashionshow von Designer Kilian Kerner gegenüber RTL, dass sie und Hayo längst verheiratet sind. Ein funkelnder Ring an ihrem Finger sorgte für neugierige Blicke. "Ist das nicht unglaublich?", freute sich Annabelle und strahlte dabei über das ganze Gesicht. "Hayo und ich haben geheiratet und sind wahnsinnig glücklich", schwärmte sie weiter. Die Winterhochzeit hatten die beiden bereits im November gefeiert.

Getty Images Annabelle Mandeng, Juni 2025

Getty Images Annabelle Mandeng im Juli 2019 in Berlin

Getty Images Annabelle Mandeng, Schauspielerin