Während Golden Globes geraucht: Sean Penn erntet Shitstorm

Sean Penn (65) hat bei den Golden Globes am Sonntagabend einmal mehr seinen Ruf als Hollywoods Bad Boy bestätigt: Der Schauspieler wurde im glamourösen Beverly Hilton dabei fotografiert, wie er sich mitten in der laufenden Verleihung eine Zigarette anzündete – obwohl im Hotel ein striktes Rauchverbot gilt. Für den Oscarpreisträger könnte dieser kurze Moment der Entspannung nun teuer werden, denn im Bundesstaat Kalifornien ist das Rauchen in Innenräumen seit 1995 untersagt. Für derartige Verstöße droht laut Daily Mail ein ordentliches Bußgeld.

Aufnahmen aus dem Saal zeigen, wie Sean während der Show an seiner Zigarette zieht, obwohl den Richtlinien in Los Angeles zufolge sowohl Rauchen als auch Vaping in allen rauchfreien Bereichen verboten sind. Die Feuerwehr von Los Angeles verweist auf Strafen zwischen 81 und 324 Dollar, im staatlichen Gesetz ist für einen Erstverstoß ein Bußgeld von 100 Dollar vorgesehen. Auf der Plattform X fielen die Reaktionen der Fans deutlich aus: Nutzer bezeichneten den langjährigen Raucher als "arrogant", weil er sich offenbar nicht an die Regeln des Star-Events halten wolle. Es ist nicht das erste Mal, dass der "One Battle After Another"-Star Rauchverbote ignoriert – erst beim Marrakech International Film Festival 2024 hatte er bei einer Pressekonferenz durchgehend Kette geraucht.

Ein Blick in die Vergangenheit des Filmstars zeigt, dass er nicht davor zurückschreckt, mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten. Der Schauspieler, der einst mit Madonna (67) verheiratet war und später mit Robin Wright (59) und Charlize Theron (50) für Schlagzeilen sorgte, machte immer wieder mit seinem hitzigen Temperament von sich reden. Schon Mitte der 80er-Jahre geriet er mit zwei Journalisten in eine körperliche Auseinandersetzung. Wenig später verprügelte er zwei Statisten an einem Filmset, was ihm eine mehrtägige Haftstrafe einbrachte. Abseits der Eskapaden engagiert sich der zweifache Vater aber auch politisch und sozial, etwa als er 2022 eine seiner Oscar-Statuen symbolträchtig an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (47) übergab. In einem gemeinsamen Interview mit Julia Roberts (58) erklärte Sean zuletzt, er halte Scham für "unterschätzt" und finde es gut, wenn Menschen sich für ihr Verhalten schämen – Worte, die nun im Licht seines Auftritts bei den Golden Globes neue Aufmerksamkeit bekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn bei der New Yorker Vorführung von "One Battle After Another" im Walter Reade Theatre, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean Penn, Schauspieler