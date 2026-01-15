Wegen Ex Sarah? Pietro Lombardi macht kryptische Ankündigung

Pietro Lombardi (33) sorgt mit einer rätselhaften Ankündigung für Gesprächsstoff – und das unmittelbar, nachdem seine Ex-Frau Sarah Engels (33) mit einer eigenen geheimnisvollen Botschaft die Gerüchteküche angeheizt hat. Während Sarah am Tag zuvor in ihrer Instagram-Story von der "größten Chance" ihrer Karriere sprach und ankündigte, niemand werde damit rechnen, meldete sich Pietro in der Nacht zum 15. Januar zu Wort. "Heute um 00:00 Uhr passiert etwas, womit ich selbst nie gerechnet hätte", erklärte der Sänger in seiner Story. Er habe gezweifelt, nachgedacht und wisse, dass sich die Meinungen "teilen" werden. Dazu stellte Pietro in Aussicht, dass nun eine "Reise" beginne, zunächst für drei Monate – weiteres ließ er offen.

Die rätselhaften Hinweise treffen auf ein Publikum, das ohnehin in Erwartung ist: Rund um Sarah hält sich das Gerücht, sie könne beim deutschen ESC-Vorentscheid am 28. Februar auf der Bühne stehen. Bestätigt hat die Sängerin das nicht, doch ihre Worte passen für viele Fans ins Bild. Pietro gießt parallel Öl ins Feuer und verknüpft seine Mitternachts-Ankündigung mit Andeutungen über einen möglichen Neustart. "Am Ende entscheidet mein Herz und meine Meinung bleibt, egal, was wer sagt", schrieb er auf Social Media. Ob dahinter ein Umzug steckt, ein TV-Projekt, eine Juroren-Rückkehr oder es sich doch nur um einen Seitenhieb gegen seine Ex-Frau handelt, ließ der Musiker offen. Fest steht nur: Der 33-Jährige spielt bewusst mit den Erwartungen und vertagt die Auflösung.

Privat verbindet Sarah und Pietro eine lange gemeinsame Geschichte. Die beiden lernten sich bei DSDS kennen, heirateten später und wurden Eltern eines Sohnes, bevor sie getrennte Wege gingen. Sarah hat in den vergangenen Jahren immer wieder Musik, TV-Shows und Bühnenprojekte vereint und ihren Followern zuletzt versprochen, ein lange vorbereitetes Vorhaben bald zu enthüllen. Passend dazu tauchte kürzlich der Ausschnitt eines neuen Songs mit dem Titel "Fire" im Netz auf – und wurde von Usern direkt als ein perfekter Track für den Eurovision Song Contest identifiziert.

Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

IMAGO / Panama Pictures Sarah Engels, Sängerin

Imago Pietro Lombardi und Sarah Engels beim In Touch Award 2016 in Düsseldorf