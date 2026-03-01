KI-Bild? Pietro Lombardi zeigt seine Glatze unterm Basecap

Pietro Lombardi (33) hat sich in einer seltenen Aufnahme auf Instagram ohne seine typische Kopfbedeckung gezeigt. Der Sänger, der normalerweise fast ausschließlich mit Cap zu sehen ist, überraschte seine Follower jetzt mit einem Schnappschuss, auf dem er seine komplett kahl rasierte Kopfhaut präsentiert. Dazu schrieb er die Worte "Angekommen im Leben" und fügte ein Emoji hinzu, das vor Lachen Tränen in den Augen hat. Der Musiker untermalte sein Foto passend mit dem Titelsong der Kinderserie "Caillou", in der der vierjährige Protagonist ebenfalls eine Glatze trägt. Beim genaueren Betrachten des Bildes wird der Eindruck erweckt, dass Pietro seine nicht vorhandene Haarpracht mit künstlicher Intelligenz generiert haben könnte.

Auch Pietros Ex-Partnerin Laura Maria Rypa belustigt ihre Fans mit einem KI-Bild des Sängers. In ihrer Story teilt sie ein Bild des dreifachen Vaters, auf dem er deutlich fülliger aussieht. "Glatze und fünf Kilo zugenommen – beste Leben", lauten seine Worte dazu. Laura schreibt zu dem Screenshot sichtlich belustigt: "Was Pietro auf Whatsapp postet, aber nicht ihr. Bedankt euch gerne bei mir."

Schon vor einiger Zeit hatte Pietro auf Social Media offen über seinen Haarausfall gesprochen und erklärt, welche Auswirkungen dieser auf sein Selbstbewusstsein hat. "Ich trage Cappy, weil ich sie liebe und alles. Aber ich habe vor allem oben schon extremen Haarausfall", teilte der Sänger damals ehrlich mit. Er ergänzte: "Ich habe auch mal Bock, ohne Kappe rauszugehen. Aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, so wie die Haare gerade sind." Mit seinem neuen Foto scheint Pietro nun einen selbstbewussteren Umgang mit seiner Haarsituation gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger (Bild möglicherweise mit künstlicher Intelligenz bearbeitet)

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi, Sänger (Bild mit künstlicher Intelligenz bearbeitet)

Anzeige Anzeige

Imago Pietro Lombardi bei der Bling Bling Record Release Party von twenty4tim in der Kunstbar Köln, 31.03.2022

Anzeige