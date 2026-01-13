"Die größte Chance": Sarah Engels löst ESC-Gerüchte aus

Mit einem einzigen Satz hat Sarah Engels (33) für mächtig Wirbel gesorgt: In einer Instagram-Story spricht die Sängerin davon, dass ihr "die größte Chance" ihrer bisherigen Karriere bevorstehe – ohne zu verraten, worum es konkret geht. Zeitgleich kündigt der Sender SWR an, in den kommenden Tagen die Kandidaten für den deutschen Eurovision Song Contest-Vorentscheid 2026 zu präsentieren. Das große Finale mit dem Titel "Eurovision Song Contest – Das Deutsche Finale 2026" soll am 28. Februar stattfinden. Ob Sarah tatsächlich zu den Teilnehmern zählt, bleibt offen. Sie verspricht ihren Fans jedoch, das Geheimnis in den kommenden Tagen zu lüften.

Der SWR verantwortet in diesem Jahr den kompletten Auswahlprozess für den deutschen Beitrag. In die Show schaffen es nur Acts, die zuvor ein mehrstufiges Verfahren durchlaufen haben. Dazu gehörten auch Songwriting-Camps, in denen Künstler gemeinsam mit international renommierten Songwritern und Produzenten speziell für den ESC neue Titel entwickelt haben. Eine Mischung aus Musikexperten, einer internationalen Jury sowie ausgewählten Publikumsjuroren filterte daraus die stärksten Beiträge für das TV-Finale. ESC-Expertin und RTL-Redakteurin Anke Jonschker erklärte im Gespräch mit RTL, dass Sarah eine gute Wahl wäre: "Sarah Engels kann singen und tanzen - sie wäre eine fantastische Wahl und würde Deutschland ausgezeichnet vertreten." Gleichzeitig erinnerte sie daran, dass beim Vorentscheid oft eher Außenseiter bevorzugt werden und sprach von "David gegen Goliath"-Momenten wie einst bei Max Mutzke (44) gegen Isaak oder Unheilig gegen Elaiza.

Für Sarah wäre ein mögliches ESC-Abenteuer der nächste große Schritt in einer Karriere, die früh im Rampenlicht begann und längst nicht mehr nur auf Musik beschränkt ist. Parallel zu ihren beruflichen Projekten baut die zweifache Mama mit ihrem Ehemann Julian Engels (32) ein neues Leben in ihrem frisch sanierten Haus in Köln auf. Auf Social Media nimmt die Sängerin ihre Community regelmäßig mit in ihren Familienalltag. Gerade diese Mischung aus glamourösen TV-Jobs und bodenständigen Einblicken in ihr Privatleben macht sie besonders nahbar – und sorgt nun dafür, dass ihre Fans gebannt darauf warten, ob ihre "größte Chance" tatsächlich auf der ESC-Bühne wahr wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Sarah Engels, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025