Sieg bei ESC-Vorentscheid: Sarah Engels ist überwältigt

Sarah Engels (33) hat am Samstagabend den deutschen Vorentscheid gewonnen und wird Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest in Wien vertreten. In der ARD-Show "Das deutsche Finale 2026" setzte sich die Sängerin mit ihrem Empowerment-Song "Fire" gegen acht Konkurrenten durch und sicherte sich damit das begehrte Ticket für die größte Musikshow der Welt. Für Sarah, die 2011 als Zweitplatzierte bei Deutschland sucht den Superstar bekannt wurde, geht mit diesem Sieg ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Jetzt meldet sich Sarah strahlend vor Glück bei ihren Fans: "Es ist einfach real: Wir fahren nach Wien!"

Auf Instagram spricht Sarah am Morgen nach ihrem Sieg über ihre Gedanken: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und es ist einfach kein Traum. Es ist wirklich passiert", schwärmt sie und bedankt sich bei ihren Fans für die überwältigende Unterstützung. "Ich glaube, ich muss das alles erstmal begreifen, aber mein Herz platzt gerade vor Glück." Bereits am Finalabend zeigte sich Sarah fassungslos: "Das ist alles noch so unreal", sprudelte es aus der Sängerin heraus, nachdem sie als Siegerin feststand. Der Abend sei "eine Achterbahn der Gefühle" gewesen, berichtete sie gegenüber der ARD. "Ich bin überwältigt und unendlich dankbar für diesen Moment."

Für Sarah bedeutet der Sieg den nächsten großen Schritt in ihrer Karriere. Im Vorentscheid-Finale galten neben ihr auch Wavvyboi und Molly Sue als aussichtsreiche Favoriten. Entsprechend lebhaft fielen die Reaktionen in den sozialen Medien aus: Viele Fans gratulierten Sarah und feierten ihren Auftritt mit "Fire", andere hätten sich hingegen lieber einen anderen Act gewünscht. Sarah selbst lässt sich davon jedoch nicht beirren und richtet den Blick nach vorn. Ihren Fans verspricht sie voller Vorfreude: "Ich freue mich riesig darauf, beim ESC alles auf die Bühne zu bringen, was in mir steckt."

Imago Sarah Engels bei der Aids Gala im Musical Dome Köln, Dezember 2025

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Februar 2026

ARD/SWR/Claudius Pflug Sarah Engels, Sängerin