Ex-Prinz Andrew muss vor Geburtstag aus der Royal Lodge raus

Der in Ungnade gefallene Andrew Mountbatten-Windsor (65) muss die Royal Lodge auf dem Windsor-Anwesen zeitnah verlassen. Noch vor seinem 66. Geburtstag am 19. Februar soll der ehemalige Prinz umziehen. Das berichtet The Sun. Während Arbeiter derzeit fieberhaft versuchen, das neue Zuhause bewohnbar zu machen, laufen Sicherheitsvorkehrungen wie der Bau hoher Holzzäune und die Installation von Überwachungskameras auf Hochtouren. Die Entscheidung zur Räumung der Royal Lodge und der Verlust seiner Titel stehen im Zusammenhang mit Andrews Verbindung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66).

Das neue Zuhause in Marsh Farm, das zuletzt über mehrere Jahre leer stand, wird Schätzungen zufolge erst zu Ostern komplett renoviert sein. Daher wird Andrew zunächst eine kleine Übergangsunterkunft auf dem königlichen Anwesen beziehen. Ein Insider beschrieb sein neues Heim als "viel kleiner und weitaus weniger luxuriös". Seine Ex-Frau Sarah Ferguson (66), die trotz ihrer Scheidung 1996 weiterhin als Mitbewohnerin in der Royal Lodge lebte, sucht Berichten zufolge aktuell nach einer neuen Bleibe in der Nähe ihrer Töchter oder gar im Ausland.

Ob Andrew dort allerdings lange verweilen wird, ist bislang unklar. Bereits vor einer Woche berichtete People über Spekulationen rund um einen möglichen Neuanfang im Ausland. So habe sich Andrew laut dem Biografen Robert Jobson sogar mit dem Gedanken getragen, nach Bahrain zu ziehen. Robert erklärte: "Der König traf neulich den König von Bahrain. Man weiß nie – es könnte ein Ort sein, an dem Andrew als zweiter Sohn von Queen Elizabeth Anerkennung findet, statt dieses Image zu haben." Auch der Autor Andrew Lownie befeuerte die Gerüchte. "Er mag den Gedanken nicht, auf dem Anwesen von Sandringham zu leben, ich glaube, er will irgendwohin, wo er vor allem davonlaufen kann", sagte der Buchautor.

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019

Getty Images Prinz Andrew im März 2024