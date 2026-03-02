Netflix plant "The Crown"-Ableger über Ex-Prinz Andrew

Nach der Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor (66) im Februar erwägt Netflix offenbar, seine preisgekrönte Serie The Crown zurückzubringen. Wie Daily Mail unter Berufung auf Insider berichtet, soll der Streaming-Gigant eine Miniserie unter dem Dach der Marke The Crown planen, die sich dem spektakulären Absturz des ehemaligen Prinzen widmen soll. "Die Ereignisse der letzten Woche sind historisch und beispiellos", zitiert das britische Blatt eine namentlich nicht genannte Quelle. Die Serie würde sich mit Andrews Festnahme und den jüngsten Ereignissen befassen – eine Story, die laut Insidern "genauso dramatisch, wenn nicht sogar dramatischer" sei als alles, was in der Originalserie gezeigt wurde.

Netflix soll dem Bericht zufolge bereits seit geraumer Zeit Verhandlungen mit der Produktionsfirma Left Bank Pictures führen, die die Rechte an "The Crown" hält. Geplant seien einzelne Specials über königliche Skandale und Dramen. "Die Serie 'The Crown' ist beendet, aber der Name wird weiterleben", erklärte die Quelle gegenüber der Daily Mail. Allerdings ist Netflix nicht allein auf der Jagd nach dem brisanten Stoff. Auch Disney und Amazon wollen den Skandal verfilmen. "Wir wurden von Drehbuchautoren bombardiert, die diese Geschichte zu uns bringen wollen", wird eine Quelle bei Disney zitiert. Drehbuchautor Jeremy Brock, der bereits das Skript zur Prime-Video-Serie "A Very Royal Scandal" über Andrews BBC-Interview verfasst hatte, bestätigte dem Blatt, dass sowohl Netflix als auch Amazon "hundertprozentig" in Gesprächen über ein Projekt rund um den Skandal stecken würden.

Andrew war an seinem 66. Geburtstag im Februar festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, während seiner Zeit als Handelsbeauftragter Großbritanniens sensible Informationen an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) weitergereicht zu haben. Am Abend wurde er aus dem Polizeigewahrsam entlassen, nachdem es Durchsuchungen in Norfolk und Berkshire gegeben hatte. König Charles (77) soll nach Berichten britischer Medien nicht darüber unterrichtet worden sein, dass Andrew festgenommen werden sollte. "Ich habe mit tiefster Besorgnis die Nachricht über Andrew Mountbatten-Windsor und den Verdacht des Amtsmissbrauchs erfahren", teilte der König nach der Festnahme in einer Erklärung mit. "The Crown" lief über sechs Staffeln von November 2016 bis Dezember 2023 auf Netflix und wurde mit insgesamt 21 Emmy-Awards ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor am 19. Februar 2026 in London

Anzeige Anzeige

ZUMA Press Wire / Zuma Press , Tristan Fewings / Getty Images Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell und Prinz Andrew