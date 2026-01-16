Bestätigt: Das sagen die Fans zum "Reality Queens"-Cast

Anfang Februar fällt auf RTL+ der Startschuss für die zweite Staffel von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel. Der neue Cast sorgt schon vorab für Gesprächsstoff. Viele feiern die Auswahl – und freuen sich vor allem über die Reality-TV-Rückkehr von Michelle Daniaux. "Mega Cast. Endlich ist Michelle mal wieder in einem Format", "Endlich mal wieder Michelle im TV" und "Paulina, Ariel und Michelle, wie geil, ich feiere es jetzt schon", lauten beispielsweise drei Kommentare unter dem Verkündungsbeitrag auf Instagram.

Zwischen Jubel und Seitenhieben mischen sich zudem Erwartungen an Drama in der Villa: "Oh Gott, was für ein Cast! Das wird ja mächtig Beef geben." Doch wie so oft gibt es auch kritische Stimmen. "Warum ist Ariel jetzt überall?", "An den meisten habe ich mich schon absolut satt gesehen", "Ariel ist ja jetzt überall, aber am schlimmsten ist Paulina", meinen manche Reality-TV-Zuschauer. "Moderator eher dürftig. Finde Tim mittlerweile seeeeehr schwierig. Aber schauen wir mal, was wird", stichelt auch einer gegen Twenty4tim (25), der die Staffel erstmals moderiert.

Neben Michelle, Arielle (35) und Paulina sind weitere Trash-TV-Größen dabei. So werden sich des Weiteren Gina-Lisa Lohfink (39), Tanja Tischewitsch (36), Christina "Shakira" Rusch (27), Ginger Costello, Kader Loth (53), Cecilia Asoro (29), Jenny Elvers (53), Arielle Rippegather und Hati Suarez in den Dschungel begeben. Sie kämpfen um den Titel "Reality Queen 2026" und um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro.

Der "Reality Queens"-Cast 2026

Michelle Daniaux bei "Reality Queens"

Twenty4tim, "Reality Queens"-Moderator

