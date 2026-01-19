Paulina Ljubas begründet ihre Teilnahme an "Reality Queens"

Reality-TV-Gesicht Paulina Ljubas (29) sorgt mit ihrer Teilnahme an der neuen Staffel von Reality Queens für Gesprächsstoff. Denn erst vor Kurzem hatte die Germany Shore-Darstellerin öffentlich gemacht, wie sehr sie die Belastung durch TV-Formate mitgenommen hat und dass sie mit Depressionen kämpft. In einer aktuellen Fragerunde bei Instagram wollte ein Follower nun ganz genau wissen, warum Paulina sich unter diesen Umständen überhaupt für ein weiteres Format entschieden hat. Die Antwort der Reality-Bekanntheit fiel deutlich aus – und räumt einige Missverständnisse rund um den Zeitpunkt ihrer Zusagen aus dem Weg.

Paulina stellt in ihrer Story klar, dass "Reality Queens" gar keine neue Entscheidung nach ihrer offenen Depression-Beichte war, sondern längst im Kasten ist. "Habe ich nicht. Reality Queens wurde direkt im Anschluss an Germany Shore und Sommerhaus gedreht. Ich hab also alles hintereinanderweg gedreht", erklärt sie auf Instagram. Damit macht die TV-Bekanntheit deutlich, dass sich "Germany Shore", Das Sommerhaus der Stars und "Reality Queens" zeitlich fast nahtlos aneinanderreihten und die Zusagen schon vorher feststanden. Gleichzeitig betont sie, sie habe nie behauptet, nie wieder an einem Format teilzunehmen – aktuell wolle sie nur keine weiteren Projekte annehmen, solange sie sie nicht wirklich reizen.

In derselben Fragerunde verrät Paulina auch, wie sie inzwischen über neue Show-Angebote denkt. Der Fokus liege für sie derzeit nicht mehr auf Reality-Formaten, betont die Influencerin. Wenn sie noch einmal zusagen würde, müsste das Projekt sie inhaltlich "extrem" interessieren und sich auch finanziell "extrem lohnen". Schon vor einigen Wochen hatte die ehemalige Darstellerin aus verschiedenen TV-Formaten erzählt, dass es ihr nach einer schwierigen Phase mit Depressionen langsam besser gehe und sie bewusst einen Gang zurückschalten wolle. Wie wichtig ihr diese neue Balance ist, lässt sich nun auch an ihren klaren Worten zu künftigen TV-Jobs ablesen.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

Das Sommerhaus der Stars, RTL Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Sommerhaus 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star

