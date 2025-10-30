Dieser Star ist bei der neuen "Reality Queens"-Staffel dabei

Kader Loth (52) wagt sich erneut ins Rampenlicht! Die Reality-Ikone ist die erste Kandidatin der neuen Staffel von Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel 2026, wie nun von RTL in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde. In der kolumbianischen Wildnis wird sie mit weiteren prominenten Teilnehmerinnen ums Überleben kämpfen – und zwar nicht nur körperlich, sondern auch strategisch. Denn neben Teamgeist und Taktik geht es um ein ordentliches Preisgeld: Bis zu 50.000 Euro können die stärksten Teammitglieder mit nach Hause nehmen. Ohne Luxus, WLAN und Komfort verspricht die Show jede Menge Drama und große Herausforderungen.

Die neue Staffel wird exklusiv auf RTL+ ausgestrahlt und verspricht, die Zuschauer mit packenden Szenen zu fesseln. Kader war bereits bei zahlreichen Reality-Formaten zu sehen und könnte genau die richtige Wahl sein, um für ordentlich Gesprächsstoff zu sorgen. Mit ihrem unverwechselbaren Auftreten und ihrer Fähigkeit, Konflikte anzuziehen und zu lösen, ist die ehemalige Big Brother-Teilnehmerin wie gemacht für die knallharte Dschungel-Herausforderung. Die Fans können sich also schon jetzt auf spannende Gruppenaufgaben, emotionale Momente und unerwartete Wendungen freuen.

Moderiert wird die kommende Staffel wieder vom Influencer Twenty4tim (25), der damit in die Fußstapfen von Filip Pavlovic (31) tritt. Der Entertainer hatte bereits großes Vertrauen in Tim geäußert und ihm eine starke Kommunikationsfähigkeit attestiert. Im Interview mit Promiflash zeigte sich der Realitystar sehr zufrieden mit seinem Nachfolger. "Ich habe ja noch nicht viel gesehen von Twenty4tim, aber der Junge kann reden. Der kann kommunizieren."

RTL / Benno Kraehahn Cast von "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" 2024

RTL / René Lohse Kader Loth

Imago Twenty4tim, Influencer