Semino Rossi verrät seinen peinlichsten Moment auf der Bühne

Semino Rossi (63), der bekannte Schlagersänger, hat auf Instagram einen Moment geteilt, den er wohl nie vergessen wird. In einem Video sprach der Musiker offen über seinen "peinlichsten Moment" auf der Bühne. Während eines seiner Auftritte habe eine Frau aus dem Publikum wiederholt auf seine Hose gezeigt, was ihn zunächst verwirrte. "Ich habe mir gedacht: Mein lieber Gott, was will diese Dame von mir", schilderte Semino die Situation. Neugierig und leicht irritiert sei er in einer Pause zu ihr gegangen, um nachzufragen, was sie denn meine.

Die Antwort ließ ihn kurz sprachlos zurück: Die Frau wies ihn darauf hin, dass sein Hosenstall offen stand. "Sehr peinlich für mich", gab Semino offen zu und erklärte weiter, dass er schnell reagiert habe. Er habe sich diskret umgedreht, den Hosenstall geschlossen und sei auf die Bühne zurückgekehrt, um die Show fortzusetzen. Rückblickend ist er der aufmerksamen Besucherin jedoch dankbar. "Ich bin froh, dass sie mich darauf aufmerksam gemacht hat", kommentierte der Künstler in seinem Beitrag.

Peinliche Momente sind für Semino kein Neuland. Erst vor wenigen Monaten stand der Sänger im ZDF-Fernsehgarten im Mittelpunkt einer kleinen Panne. Bei seinem Auftritt mit dem Song "Magische Momente" kam er aus dem Takt und verpasste seinen Einsatz. Während aus den Lautsprechern schon die ersten Zeilen erklangen, blieb das Mikrofon stumm und Semino klatschte lediglich in die Hände. Vor allem in den sozialen Netzwerken wurde das Missgeschick nicht übersehen. Kommentare wie "Playback direkt verkackt" oder "Das wäre mir peinlich" machten schnell die Runde. Doch der Musiker nahm es mit Fassung, während das Publikum vor Ort weiter feierte.

Getty Images Semino Rossi beim "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!" in der Westfalenhalle, Dortmund, Oktober 2025

Getty Images Semino Rossi, Dezember 2024

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025