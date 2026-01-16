Rose Byrne schwärmt von ihrem exotischen Familienzuwachs

Bei der NBR-Gala in New York City am 13. Januar teilte Rose Byrne (46) Neuigkeiten über einen besonderen Neuankömmling in ihrer Familie mit: eine Bartagame. Während die Schauspielerin dort anwesend war, um den Preis für die Beste Schauspielerin für ihre Leistung in "If I Had Legs I’d Kick You" entgegenzunehmen, enthüllte sie auch Details zu dem neuen Haustier. Ihr Ehemann Bobby Cannavale (55) hatte erst wenige Tage zuvor die Golden Globes verpasst, da er stattdessen nach New Jersey zu einer Reptilienmesse gefahren war, um die Bartagame für ihre gemeinsamen Kinder auszusuchen.

Rose selbst ließ durchblicken, dass sie seit der Golden-Globe-Erwähnung des Tieres, über das sie im Rahmen ihrer Dankesrede sprach, viel ungefragte Beratung und Nachfragen erhalten habe. Auf die Frage, wie es denn jetzt mit dem neuen Familienmitglied laufe, hielt sie sich charmant bedeckt. "Ich habe eine klare Lektion gelernt. Ich bekomme so viele ungebetene Ratschläge und Fragen, seit ich das in einer großen Preisverleihung erwähnt habe. Deshalb sage ich einfach: Alles läuft gut und ist in Ordnung", erklärte sie dem Magazin Variety während der Gala.

Privat gilt Rose als jemand, der zu Hause gerne Ruhe und klare Routinen pflegt, während Bobby als ausgesprochener Enthusiast gilt, wenn es um die Leidenschaften der Familie geht. Freunde erzählen, dass die beiden Entscheidungen rund um Haus und Kinder oft pragmatisch angehen und sich gegenseitig Freiräume geben. Tierliebe gehört dabei schon länger zum Familienleben – und die Freude der Kinder steht offenkundig im Mittelpunkt. Dass Rose die größere Bühne nutzt, um charmant kleine Einblicke zu geben, und Bobby derweil im Hintergrund liefert, passt zu der Art Teamwork, mit dem das Paar seit Jahren seinen Alltag organisiert.

Getty Images Person posiert mit ihrer Trophäe bei den Golden Globe 2026

Getty Images Rose Byrne, Schauspielerin

Getty Images Bobby Cannavale und Rose Byrne