Rose Byrne errötet: Ethan Hawke lüftet pikantes Geheimnis

Ein unangenehmer Moment für Rose Byrne (46): Bei den Critics Circle Awards in New York sollte Ethan Hawke (55) eigentlich einfach nur eine Laudatio auf die Schauspielerin halten. Doch laut Daily Mail nutzte er die Gelegenheit, um eine alte Rechnung zu begleichen. Rose hatte einst auf einem Review-Portal eine schlechte Rezension zu seinem Roman "The Hottest State" geschrieben. Lachend konfrontierte er sie mit ihrer Zwei-Sterne-Bewertung auf der Bühne. Peinlich berührt antwortete die Australierin. "Danke, Ethan. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Rezension lesen würdest. Niemals! Goodreads ist so altmodisch, das liest doch niemand", versuchte sie sich zu verteidigen.

Ethans Roman erzählt die Geschichte eines jungen Schauspielers, der sich in eine Sängerin verliebt. Der Ex-Mann von Uma Thurman (55) hatte es 1996 veröffentlicht und zehn Jahre später verfilmt. Rose schrieb auf Goodreads 2010 zu dem Buch: "Ich habe es beim Faulenzen am Set gefunden und es war eine schöne, leichte Lektüre für ein paar Tage. Es ist ein bisschen wie ein Song von Ryan Adams, aber nicht ganz so gut."

Ethan ist in Hollywood für seine frechen Aktionen bekannt. Besonders in seiner Jugend leistete sich der gebürtige Texaner einige wilde Abenteuer. In der "Late Show" mit Stephen Colbert (61) erinnerte er sich kürzlich an eine Spritztour mit River Phoenix (†23). Die beiden Heranwachsenden liehen sich damals ohne zu fragen das Motorrad von Rivers Vater aus und gerieten in einen Unfall. "Das Motorrad war okay, aber mein Fuß war gebrochen", berichtete Ethan. Das Schlimmste daran war, dass aufgrund seiner Verletzung die Dreharbeiten zu seinem Film "Explorers" pausieren mussten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Hawke und Rose Byrne

Anzeige Anzeige

Getty Images Rose Byrne, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Ethan Hawke, Schauspieler