So kam Natascha Ochsenknecht auf die Namen ihrer drei Kinder

In einer spontanen Fragerunde auf Instagram hat Natascha Ochsenknecht (61) aus dem Nähkästchen ihrer berühmten Familie geplaudert: Eine Followerin wollte wissen, wie sie und ihr Ex-Mann Uwe (70) auf die außergewöhnlichen Namen ihrer drei Kinder Wilson Gonzalez (35), Jimi Blue (34) und Cheyenne Savannah (25) gekommen sind. In ihrer Story nahm sich Natascha Zeit für eine ausführliche Antwort und erklärte, dass die Namen alles andere als spontane Einfälle waren, sondern eng mit der Geburt und dem ersten Eindruck ihrer Kinder zusammenhängen. "Die Namen haben eine Bedeutung", betonte die Designerin zunächst geheimnisvoll, bevor sie die teils intimen Zusammenhänge beleuchtete.

"Die Namen wurden erst ausgesucht, als die Kinder auf der Welt waren. Mir war das wichtig, sie erst zu sehen und dann zu entscheiden", erklärte Natascha. So wurde Wilson Gonzalez nach dem Sänger Wilson Pickett benannt, während der zweite Vorname Gonzalez von der Comicfigur Speedy Gonzalez inspiriert wurde – eine Anspielung auf die besonders schnelle Geburt. Bei Sohn Jimi Blue stand Musiklegende Jimi Hendrix Pate, den Namenszusatz "Blue" bekam er, weil er bei der Geburt die Nabelschnur um den Hals hatte und dadurch blau war. Tochter Cheyenne Savannah wiederum trägt ihren ersten Namen nach dem nordamerikanischen Volksstamm Cheyenne, während "Savannah" laut Natascha ihre ungewöhnliche Ruhe bei der Geburt widerspiegeln soll, "wie die Savanne".

Für Fans der Familie geben diese Erklärungen einen seltenen Einblick in die sehr persönlichen Überlegungen hinter den markanten Doppelnamen, denen die Kinder ohne Frage einen gewissen Wiedererkennungswert verdanken. Wilson Gonzalez und Jimi Blue standen schon früh gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera, während Cheyenne als Model und Reality-Gesicht ihren eigenen Weg geht. In Interviews und TV-Formaten wirkt die Familie oft eng verbunden, auch wenn alle längst ihre eigenen Karrieren verfolgen. Dass Natascha solche intimen Anekdoten aus der Babyzeit teilt, passt zu ihrem offenen Umgang mit ihrem Familienleben in sozialen Netzwerken, wo sie ihre Follower immer wieder an Erinnerungen aus den gemeinsamen Jahren mit ihren Kindern teilhaben lässt.

Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

Ralph Orlowski / Getty Images Jimi Blue, Natascha, Uwe und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Jahr 2006

Getty Images Natascha und Cheyenne Ochsenknecht, Oktober 2024