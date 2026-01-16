Nach Marc-Robin Wenzs Trennung: Läuft wieder was mit Henna?

Marc-Robin Wenz und Henna zogen eigentlich als Freundschaft-Plus ins Forsthaus Rampensau Germany ein. In der österreichischen Berghütte lief zwischen ihnen aber nichts – Marc-Robin war zu diesem Zeitpunkt nämlich in einer Beziehung. Nun ist schon eine Weile bekannt, dass er wieder Single ist. Kein Wunder also, dass es Moderatorin Amira Aly (33) beim Forsthaus-Wiedersehen brennend interessiert, ob jetzt zwischen den beiden Realitystars wieder etwas läuft. Die Auflösung: Nein. "Freundschaft Minus", sagt Henna lachend.

Warum genau sie nach Marc-Robins Beziehungs-Aus nicht wieder zueinander gefunden haben, verraten die beiden nicht. Jedoch könnte der einstige Temptation Island-Teilnehmer mit seinem Verhalten im Forsthaus dafür gesorgt haben, dass Henna ihm nicht mehr so zugewandt ist wie früher. Die ein oder andere Aussage des Karlsruhers wurde nämlich sowohl von den Rampensäuen als auch von den Zuschauern als ziemlich frauenverachtend eingestuft. Das kann die Beauty für sich überhaupt nicht vertreten. "Diese Aussagen waren für mich komplett neu. Sowas hat er davor noch nie in meiner Gegenwart gesagt, sonst wäre ich nie mit ihm ins Forsthaus gegangen", stellt sie beim Wiedersehen erneut klar.

Aus dem Shitstorm, den er aufgrund seiner Äußerungen bekam, scheint Marc-Robin aber immerhin etwas gelernt zu haben. Unter einem Promiflash-Beitrag darüber zeigten die Leser sich schockiert und merkten sogar an, dass man ihn dafür hätte aus dem Format schmeißen müssen. "Die Ausdrucksweise war nicht die richtige, das check ich", lenkt er in dem Gespräch ein und verweist auch darauf, dass er das bereits im Forsthaus zugegeben hatte. Zudem betont er: "Das spiegelt nicht das wider, wie ich über Frauen denke."

