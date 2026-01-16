Wird Kat Dennings dank ihres MCU-Scans digital wiederbelebt?

Das neue Jahr hat gerade erst angefangen, doch Marvel-Fans sehnen sich bereits jetzt nach dem Dezember. Denn dann startet "Avengers: Doomsday" in den Kinos. Während Chris Hemsworth (42) als Thor und Robert Downey Junior (60) als Doctor Doom bestätigt sind und auch Chris Evans (44) erneut in die Rolle von Captain America schlüpft, fragten sich viele, was mit Kat Dennings' (39) Figur Darcy Lewis passiert. "Ich bin im Universum und wie ihr wisst, kann ich euch nichts sagen, aber ich bin nicht drin", erklärte Kat gegenüber Entertainment Tonight. Sie habe keine neuen Szenen für den kommenden MCU-Blockbuster gedreht. Doch dann kam die Wendung, die Marvel-Fans aufhorchen lässt: "Sie haben mich gescannt, also könnten sie mich ehrlich gesagt in alles reinsetzen, was sie wollen. Wer weiß!"

Die Praxis des Body-Scannings ist bei Marvel längst Standard geworden und revolutioniert die Art, wie Superhelden-Filme produziert werden. VFX-Supervisor Stephane Ceretti erklärte bereits 2018 während der Promotion von "Ant-Man and the Wasp": "In den meisten Marvel-Filmen scannen wir alle Schauspieler." Diese Technologie ermöglicht es den Filmemachern, digitale Doubles zu erstellen, die für komplexe Actionszenen oder visuelle Effekte verwendet werden können, ohne dass die Schauspieler physisch anwesend sein müssen. Bisher ist kein Fall bekannt, in dem ein digitaler Scan eines Schauspielers ohne dessen Beteiligung in einem Film erschienen ist. Was den Plot von "Avengers: Doomsday" angeht, so wissen wir bereits, dass der Film die Multiverse Saga zum Höhepunkt führen wird. Mit Robert Downey Jr. als Doctor Doom als Hauptantagonist und der Rückkehr zahlreicher X-Men-Charaktere aus den Fox-Filmen, darunter Patrick Stewart (85) und Ian McKellen (86), verspricht der Film ein wahres Multiversum-Spektakel zu werden.

Kats Reise als Darcy Lewis begann 2011 völlig unscheinbar im ersten "Thor"-Film, wo sie die technikaffine Assistentin von Jane Foster (Natalie Portman, 44) spielte. Was als kleine Nebenrolle einer Praktikantin begann, entwickelte sich über die Jahre zu einer der beliebtesten Nebenfiguren des Marvel Cinematic Universe. Kat nahm ihre Rolle 2013 in "Thor: The Dark World" erneut auf und kehrte nach einer längeren Pause 2021 in der Disney+-Serie "WandaVision" zurück – diesmal als promovierte Astrophysikerin Dr. Darcy Lewis. Die Figur, die ursprünglich exklusiv für das MCU geschaffen wurde, fand sogar ihren Weg in die Marvel-Comics und wurde 2023 in die Mainstream-Kontinuität aufgenommen. Ihr letzter Auftritt war ein Cameo in "Thor: Love and Thunder" 2022, und sie lieh der Figur auch ihre Stimme in vier Episoden der Animationsserie "What If...?". Mit ihrer humorvollen Art und ihrer Fähigkeit, als Publikumsvertreterin zu fungieren, hat sich Darcy Lewis einen festen Platz in den Herzen der Marvel-Fans erobert – und wer weiß, vielleicht erleben wir sie dank moderner Scan-Technologie schon bald wieder auf der großen Leinwand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kat Dennings, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Stars der Premiere von "Thor: The Dark World" im El Capitan Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Getty Images Bei der Comic-Con 2010 sprechen Natalie Portman und Kat Dennings auf dem Marvel-Panel zu "Thor"