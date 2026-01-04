Selten: Die drei Ochsenknecht-Geschwister teilen Selfie

Im Hause Ochsenknecht herrscht endlich wieder Friede! Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die berühmte TV-Familie. Jimi Blue (34) kapselte sich eine Zeit lang von den anderen ab, pflegte den Kontakt nicht und zerstritt sich sogar mit seiner Schwester Cheyenne (25). Das gehört nun aber der Vergangenheit an: Sie stehen nicht nur wieder gemeinsam für ihre Doku-Serie Diese Ochsenknechts vor der Kamera, auch privat sind sie wieder unzertrennlich. Das zeigen die Geschwister nun auch mit einem seltenen Schnappschuss, den Wilson (35), der älteste Bruder, in seiner Instagram-Story teilt. Gemeinsam posieren sie spaßig vor dem Spiegel eines Fahrstuhls.

Schon als Jimi vergangenen Sommer in großen Schwierigkeiten steckte, konnte er auf seine kleine Schwester zählen. Im Juni wurde der Musiker bei seiner Einreise nach Deutschland festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Grund dafür war ein Haftbefehl wegen einer unbeglichenen Hotelrechnung. Als Jimi aus der österreichischen Justizvollzugsanstalt entlassen wurde, durfte er das Land vorerst nicht verlassen – und kam auf dem Hof von Cheyenne und ihrem Ehemann Nino Sifkovits (30) in der Steiermark unter.

Ausschlaggebend für den Frieden, den Cheyenne und Jimi nach Monaten des Kontaktabbruchs schlossen, war ihr ältester Bruder Wilson. In einer Folge von "Diese Ochsenknechts" erinnerte Cheyenne sich an die Worte des 35-Jährigen. "Das kann ich nicht mit anschauen. Ihr tut die ganze Zeit so, als wäre nichts gewesen und unterhaltet euch, aber hier ist ein Elefant im Raum", hatte Wilson zu ihnen gesagt, nachdem sie auf einem gemeinsamen Familienwochenende wieder aufeinandergetroffen waren. Für die endgültige Versöhnung zwischen den zerstrittenen Geschwistern hatte der Schauspieler eine simple, aber erfolgreiche Strategie parat.

Anzeige Anzeige

Instagram / willywonkaweinhaus Cheyenne, Jimi Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht im August 2025

Anzeige Anzeige

Imago Cheyenne Savannah Ochsenknecht, Nino Sifkovits, Natascha Ochsenknecht, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Bärbel Wierichs und Jimi Blue Ochsenknecht