Endlich entlarvt: Dieser MLFL-Mann gehört zu Christina B.

In der Villa der Vergebenen von Make Love, Fake Love ist der Moment endlich da: Während die Tageszusammenfassung läuft, sehen die Frauen ein Gespräch zwischen Single-Lady Elena (33) und Kandidat Johannes, in dem Johannes plötzlich Elenas Lachen nachmacht und dabei übertrieben grunzt. In der Gruppe sorgt genau diese Szene für einen echten Aha-Moment. Denn kaum ertönt das ungewohnte Geräusch, bricht Christina B. neben den anderen in schallendes Gelächter aus – und kann minutenlang kaum wieder aufhören. Für die Mitbewohnerinnen ist damit alles klar: "Okay, Johannes und Christina B., die gehören zusammen", heißt es in der Villa, noch bevor Christina überhaupt etwas dazu sagt.

Eine andere Vergebene legt in der Runde direkt nach und meint, allein an Christinas Reaktion habe man schon länger erkennen können, wer ihr Partner ist. "Also so wie sie gelacht hat, wusste man auch vorher schon, dass das ihr Freund ist", kommentiert sie in der Villa. Unter dem Gelächter der anderen platzt es dann auch aus Christina heraus: "Ja, okay, es ist meiner!" Das heimliche Rätselraten um den Mann an ihrer Seite ist damit offiziell beendet. Im Einzelinterview erklärt die Brünette später, das Video sei für sie der perfekte Moment gewesen, um die Wahrheit zu offenbaren: "Das Video war einfach der perfekteste Moment, das zu droppen und das hat sich so gut angefühlt", sagt sie gegenüber den MLFL-Kameras.

Gleichzeitig betont sie, sie mache sich trotz der gezeigten Szenen und der lockeren Unterhaltung zwischen Elena und Johannes keine Sorgen, das, was sie zu sehen bekomme, störe sie überhaupt nicht. Für Verwunderung bei den anderen Frauen sorgt dagegen, dass Elena trotz der offensichtlichen Hinweise weiter so offen auf Johannes eingeht, obwohl er sich aus Sicht der Vergebenen schon ganz am Anfang "verplappert" hatte. Dieser Verdacht hat sich nun offensichtlich für die Zuschauer bestätigt.

RTL SelfieSandra und die Partner der vergebenen Männer bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras und Johannes bei "Make Love, Fake Love", 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

