Nach Oben-ohne-Skandal: Prinz William schützt seine Kate

Es war der Moment, der alles veränderte: Im September 2012 tauchten in Frankreich aufgenommene, heimliche Oben-ohne-Fotos von Prinzessin Kate (44) aus einem privaten Urlaub in der Provence auf – sie entspannte damals gemeinsam mit Prinz William (43) auf dem Anwesen von Verwandten. Während die Bilder in europäischen Blättern wie ein Lauffeuer kursierten, befanden sich William und Kate gerade auf offizieller Reise in Malaysia. Der künftige König konnte seine Wut kaum verbergen und ließ umgehend handeln. Noch während der Tour setzte er rechtliche Schritte gegen das Magazin Closer in Gang, informierte seinen Vater König Charles (77) und die Queen und machte klar: Hier ist eine Grenze überschritten worden.

Was folgte, war ein zäher, jahrelanger Kampf um Privatsphäre und Respekt. Laut dem Royal-Biografen Robert Jobson war Williams Haltung von Beginn an eindeutig: "Wenn jemand bei Catherine die Grenze überschreitet, ist es seine Pflicht, sie zu schützen", schreibt er in seinem Buch "Catherine: A Biography for a Future Queen". Der damalige Sprecher Miguel Head beschrieb das Paar gegenüber mitreisenden Medien als "wütend" und "verletzt", kündigte sogar mögliche Strafverfahren gegen die Fotografen an. 2017 stellte ein Gericht in Paris fest, dass die Veröffentlichung die Privatsphäre von William und Kate verletzte; es gab Schadensersatz und Geldstrafen gegen Verantwortliche. Für William war dies jedoch nicht nur ein juristischer Sieg, sondern auch ein persönliches Anliegen.

Der Prinz und sein Bruder Harry (41) wuchsen mit dem Druck der Paparazzi auf Prinzessin Diana (†36) auf und haben die Folgen der Hetzjagd auf ihre Mutter miterlebt. William habe deshalb schon in den Anfängen seiner Beziehung zu Kate klargemacht, dass er keine Grenzüberschreitungen durch die Boulevardpresse dulden werde. Jahre später, als Kate in einer emotionalen Video-Botschaft ihre Krebsdiagnose öffentlich macht, zeigt sich diese Haltung erneut: William nimmt sich Zeit für seine Frau, verschiebt Termine, kümmert sich um die Kinder. In einem Clip, den Kensington Palace im Herbst 2024 verbreitet, sagt Kate: "Diese Zeit hat William und mich vor allem daran erinnert, wie wichtig es ist, einfach zu lieben und geliebt zu werden." Für Beobachter wirkt das Paar seitdem enger, vertrauter und körperlich zugewandter als je zuvor.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in Wales

Getty Images Prinzessin Kate beim Trooping The Colour 2025 in London

Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1983