Bestätigt: GNTM-Paar Samuel und Daniela Djokic sind getrennt

Die Beziehung zwischen Samuel Dohmen und Daniela Djokic ist aus und vorbei. Nachdem bereits seit einigen Monaten spekuliert wurde, ob die Models mittlerweile wieder getrennte Wege gehen, bestätigt der Tattooliebhaber das Liebes-Aus nun offiziell. Zu Gast im Podcast "Sassy Bubble" spricht er mit den Gastgeberinnen Stella Stegmann (28) und Cassy Cassau über die intensive Zeit bei Germany's Next Topmodel, wo er seine "Ex-Freundin", wie er sagt, kennengelernt hat. "Genau, ich bin Single", fügt er hinzu.

Mittlerweile seien Samuel und Daniela seit etwa anderthalb Monaten getrennt. "Dani ist ne super Person. Aber bei uns waren die Umstände sehr problematisch. Und dieser Druck von außen, das alles. Sie war viel unterwegs, ich war viel unterwegs", erklärt er den Grund für das Ende ihrer Beziehung. Es sei jedoch wohl "eher so ein 'auf Eis legen'". Außerdem erklärt er: "Ich liebe bedingungslos. Egal, was du machst, ich liebe dich, auch wenn du mich verletzt. Aber Beziehung hat halt Bedingungen."

Trotz Trennung verstehen sich die Ex-Leute aber angeblich noch gut miteinander. So schließt Samuel auch ein mögliches Liebes-Comeback nicht aus. Doch eine nächste Beziehung würde er dann lieber abseits des Rampenlichts führen wollen. "Selbst wenn ich jetzt wieder mit Dani zusammenkommen würde, würde ich sagen: 'Ich behalt’s für mich'", erklärt der Social-Media-Liebling. Nun wolle er jedoch erst einmal die alte Liebe und die Trennung verarbeiten.

Getty Images Daniela Djokic und Samuel Dohmen beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München, September 2025

Instagram / danidjokic Daniela Djokic, Model

Instagram / dohmensamuel Samuel Dohmen, Model

