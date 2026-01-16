Periode im Dschungelcamp? Das bereitet Samira Yavuz Sorgen

Samira Yavuz (32) steht kurz vor ihrem großen Abenteuer in Australien: Am 23. Januar zieht die Reality-TV-Bekanntheit ins Dschungelcamp – doch ausgerechnet ein sehr privates Thema bereitet ihr jetzt Kopfzerbrechen. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" spricht Samira offen über die Herausforderung der Körperhygiene unter Extrembedingungen. Besonders ihr Zyklus bereitet ihr Sorgen. Da sie weder die Pille noch einen Hormonring benutzt, erwartet sie mitten im Camp ihre nächste Periode. "Wenn es dann so sein sollte, dass ich da immer noch eine Camperin bin, dann macht das ganze Camp mit mir PMS durch und ich werde dann zum Ende, wo ich wahrscheinlich sowieso schon bis zum Himmel stinken werde, [...] da werde ich dann noch anfangen zu bluten. Ich habe mich jetzt gefragt – wie soll das im Dschungel laufen?", erzählt sie.

Schon jetzt fragt sich die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin, wie die Produktion dieses intime Thema regeln wird: "Wie soll das im Dschungel laufen? Schmeißen mir die dann die O.B.s rein? Ich glaube fast nicht, es muss doch alles biologisch abbaubar sein." Im selben Atemzug malt sie sich humorvoll aus, ob sie mit Binden auskommen müsse oder am Ende doch zu ganz improvisierten Lösungen greifen müsse: "Muss ich mir dann da Blätter zwischen die Beine legen? Was wird passieren?" Neben diesem auf den ersten Blick lustig formulierten Problem betont Samira, dass sie sich stark durch die äußeren Umstände beeinflussen lässt. "Ich muss mich körperlich wohlfühlen, aber auch meine Umgebung muss mir einen Wohlfühlfaktor ausstrahlen, sonst geht es mir einfach nicht so gut", erklärt sie und fügt hinzu: "Das wird wirklich die größte Herausforderung für mich im Dschungel."

Doch trotz der bevorstehenden Challenges im australischen Busch freut sich die 32-Jährige: Bereits in der vergangenen Woche betonte Samira in ihrem Podcast, wie viel ihr die Teilnahme am Dschungelcamp bedeutet. Für sie sei sofort klar gewesen: Diese Chance will sie auf keinen Fall verpassen. "Also, ist es jetzt mein Lebensziel, Penis und Affenhirn zu essen und Kuhpisse zu trinken? Nein, natürlich nicht. Aber wir dürfen nicht vergessen: Das Dschungelcamp ist die größte Unterhaltungsshow in ganz Deutschland. Das ist das Größte, was es gibt", hatte sie begeistert erklärt. Auch auf ihre bisherigen TV-Auftritte blickte sie zurück: "Es war nichts Wildes, es war nichts Großes dabei. Und dass ich jetzt in den Dschungel ziehe… Crazy!"

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

RTL Samira Yavuz, Dschungelcamperin 2026

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Bekanntheit