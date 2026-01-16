Das ist der offizielle Titelsong für das Dschungelcamp 2026

Jede Staffel des Dschungelcamps wird von einem eigens ausgewählten Song begleitet. Da bildet die Staffel in diesem Jahr keine Ausnahme. Kurz vor dem Start gibt der verantwortliche Sender RTL jetzt bekannt, welches Lied das Dschungelcamp 2026 einläuten wird. Tatsächlich handelt es sich um Melanie Cs (52) neuen Hit "Sweat". Zumindest der Titel könnte kaum passender sein, denn immerhin stellen die Teilnehmer der Kultshow sich nicht nur den Krabbeltieren des australischen Dschungels, sondern auch dem unvorhersehbaren Wetter – von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit bis zu plötzlichem Starkregen ist alles möglich. Zudem handelt es sich bei "Sweat" um einen rhythmischen Elektro-Pop-Song, der zu den Anstrengungen des Dschungels passt.

Die Auswahl des Titelsongs wird für die Fans aber sicher der am wenigsten zu diskutierende Aspekt sein, denn das wird wohl die kontroverseste Dschungelcamp-Staffel seit Langem. Für Aufregung sorgte vor allem die Teilnahme des in Ungnade gefallenen Sängers Gil Ofarim (43). Schon bevor die neuen Folgen überhaupt gestartet sind, forderten User im Netz empört, ihm "keine Plattform" zu geben. Gils Vorab-Interview mit RTL sorgte zusätzlich für wütende Fans, denn er trat betont zurückhaltend auf. "Ich bin Musiker und Schauspieler und über mein Privatleben rede ich sowieso nicht gerne", stellte der Sohn des Musikers Abi Ofarim (†80) klar. Er wünsche sich zudem, dass den Menschen klar wird, dass die Berichterstattung zu seiner Person und sein wahres Ich nichts miteinander zu tun haben: "Das sind irgendwie zwei verschiedene Dinge."

Die Kontroverse um Gils Teilnahme kam auch bei den anderen Kandidaten schon an. Und die reagieren unterschiedlich. Hardy Krüger Jr. (57) hat klare Pläne am Lagerfeuer. Der Sohn von Hollywoodstar Hardy Krüger (†93) will Gil einfach direkt ansprechen. "Dieses Thema wird unweigerlich natürlich auch im Dschungel sicherlich diskutiert werden", erklärt er RTL. Hardy wolle in jedem Fall seine Fragen stellen und erwarte von Gil "einfach auch eine ehrliche Antwort". Dass sie gemeinsam ins Camp ziehen, scheint der Schauspieler grundsätzlich akzeptiert zu haben. Ähnlich sieht es auch sein Kollege Stephen Dürr (51). Der In aller Freundschaft-Darsteller meinte bei Instagram: "Gil Ofarim ist jetzt nun mal ein Teil dieser Show. Alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten wurden vorher nicht gefragt. RTL hat einfach entschieden, dass wir uns mit der Personalie Gil Ofarim eben auseinandersetzen müssen."

RTL / Pascal Bünning Dschungelcamp-Moderatoren Jan Köppen und Sonja Zietlow

Getty Images Mel C, Sängerin

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp-Kandidat 2026